Žilina inkasovala v Jablonci päť gólov, Slovan proti Olympiakosu vystrelil iba raz

Žilina vybuchla v prvom polčase

Olympiakos mal prevahu

19.8.2021 (Webnoviny.sk) - MŠK Žilina aj ŠK Slovan Bratislava vysoko prehrali vo štvrtkových dueloch na pôde súperov v pohárovej Európe a pred budúcotýždňovými odvetami majú iba matematickú šancu na úspech.Žilinčania v play-off Európskej konferenčnej ligy prehrali na pôde českého Jablonca 1:5 a Bratislavčania v Grécku s Olympiakosom Pireus 0:3. Odvety oboch duelov sú na programe vo štvrtok 26. augusta v Žiline resp. Bratislave.Žilinskí "šošoni" do Jablonca cestovali odhodlaní, no v prvom polčase inkasovali štyrikrát. Na presné zásahy Miloša Kratchvíla z 10. a 22. minúty nadviazali v 41. minúte Martin Doležal a v nadstavenom čase prvej štryridsaťpäťminútovky aj slovenský futbalista Jakub Považanec. V druhom polčase síce Taofiq Jibril skorigoval, ale náskok domácich v závere opäť navýšil Jakub Martinec."Na hru domáceho tímu sme boli pripravení, ale po našich chybách prišli rýchle góly. Z našej strany to nebolo až také zlé, no zápasy sa rozhodujú v boxe a tam sme dnes prepadli. Súper tam bol výborný a šance využil, Jablonec zvíťazil úplne zaslúžene. Za stavu 4:1 by to podľa môjho názoru bolo pred odvetou ešte otvorené, no piaty gól na konci bol úderom pod pás. Taký je futbal. Doma sa budeme snažiť zdramatizovať to," povedal kouč Žilina Pavol Staňo v prenose ČT Sport. Lepší z dvojice Žilina, Jablonec postúpi do skupinove časti EKL, pred zdolaný tím sa púť pohárovou Európou skončí.Slovan Bratislava v play-off Európskej ligy cestuje domov s trojgólovým mankom. Domáci Olympiakos Pireus mal počas celého stretnutia územnú, hernú aj streleckú prevahu, ktorú korunoval troma gólmi. Do dvoch z nich bol zapletený kapitán slovenského šampióna Vasil Božikov. Okrem triumfu gréckeho tímu 3:0 o všetko hovorí aj pomer streleckých pokusov 17:1, pričom Slovan jediný pokus vyslal až v závere duelu, ten však nesmeroval na bránku Olympiakosu. Aj keby "belasí" nepostúpili cez mužstvo z Pirea, "presunú" sa do skupinovej časti EKL.