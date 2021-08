Futbalisti Slovana spoznali program duelov v Európskej konferenčnej lige, Pauschek si neželal zápas proti Lincolnu

Druhý zápas bude v Grécku

S každým sa dá hrať

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový klub ŠK Slovan Bratislava začne púť F-skupinou Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 vo štvrtok 16. septembra 2021 domácim zápasom proti dánskemu tímu FC Kodaň . Úvodný výkop je naplánovaný na 18.45 h. Európska futbalová únia (UEFA) už zverejnila program duelov EKL po piatkovom žrebe skupinovej časti."Čakajú nás kvalitné zápasy so silnými súpermi, no myslím si, že je možné, aby sme v tejto skupine dosiahli aj niečo viac. Samozrejme, musíme to v prvom rade ukázať na ihrisku a hrať ešte lepšie," vyhlásil kapitán Slovana Vasil Božikov po piatkovom žrebe podľa oficiálneho webu klubu.Druhé stretnutie absolvujú zverenci tréner Vladimíra Weissa st. v Grécku na pôde tímu PAOK Solún , duel je na programe 30. septembra o 21.00 h SELČ. "Belasí" potom absolvujú dve stretnutie proti Lincolnu Red Imps z Gibraltáru - najprv tohto súpera privítajú doma 21.10. o 21.00 h a vonku hrajú 4. novembra o 18.45 h.V piatom súboji skupiny nastúpi Slovan na vlastnom štadióne 25. novembra o 18.45 h proti gréckemu PAOK-u Solún a v 9. decembra sa predstaví na pôde FC Kodaň od 21.00 h."Kodaň ani PAOK určite nie sú ľahkí súperi, no osobne si myslím, že sa s každým z tejto skupiny dá hrať. Lincoln som si osobne veľmi neželal, ale aspoň ich poznáme, vieme, čo od nich očakávať, čo je menšie plus. Skupina je zaujímavá, hrateľná. Čakajú nás tri úplne rôzne štýly futbalu, ale to je v európskych pohároch normálne," myslí si obranca Lukáš Pauschek