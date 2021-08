Slovenských hokejistov čaká duel o miestenku na ZOH v Pekingu, podľa Čerešňáka to bude boj o všetko

Inkasovali len dvakrát

28.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu čaká v nedeľu podvečer mimoriadne dôležitý duel v boji o miestenku na ZOH 2022 v čínskom Pekingu Na turnaji v Bratislave zverenci trénera Craiga Ramsayho vyzvú Bielorusov a tento duel na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu rozhodne o tom, či do Číny vo februári pocestujú Slováci alebo ich nedeľňajší súper. Zostávajúci dvaja účastníci bratislavského turnaja - Poliaci a Rakúšania - už nemajú šancu na postup pod päť kruhov.Slovenský tím v doterajších dvoch dueloch inkasoval len dvakrát, nazbieral šesť bodov a v nedeľu bude vo výhodnejšej pozícii. Vo štvrtok zdolal Rakúšanov 2:1 a v piatok Poliakov 5:1. Na definitívu postupu potrebuje získať ešte aspoň bod, no v prípade popoludňajšieho triumfu Poliakov nad Rakúšanmi v riadnom hracom čase Rakúšanov by Slovákom by na zisk olympijskej miestenky stačila podvečer aj prehra o dva góly.Slovenskí reprezentanti pred nedeľou nič iné ako boj o víťazstvo a s tým spojený postup nepripúšťajú. "Proti Bielorusom to v nedeľu bude ťažké. Určite si naštudujeme si ich hru. Bude to boj o všetko, musíme sa na tento duel stopercentne pripraviť. Päť strelených gólov nám určite psychicky pomôže. Ukázalo nám to, že góly vieme dávať. Dúfam, že nám to bude padať aj v zápase proti Bielorusom," poznamenal obranca Peter Čerešňák , ktorý si v prvých dvoch zápasoch pripísal štyri asistencie a je priebežne najproduktívnejším hráčom turnaja.Tréner Ramsay pripomenul, že proti Bielorusom sa jeho zverenci musia držať určeného plánu. "Musíme hrať tvrdo, popri tom byť dobrí bez puku a pracovať s hokejkami. Po získaní puku musia všetci zamieriť do útoku. Verím, že ktorýkoľvek hráč nášho tímu dokáže skórovať. Musíme sa len sústrediť na náš výkon, v takom prípade to vieme sťažiť každému súperovi," vyhlásil skúsený kanadský kormidelník.Slovenskí hokejisti zatiaľ naposledy chýbali v hlavnom olympijskom turnaji v Salt Lake City 2002, predtým absentovali aj v Nagane 1998. Maximom slovenského výberu pod piatimi kruhmi je štvrtá priečka zo ZOH 2010 v kanadskom Vancouveri.