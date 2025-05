Futbalisti Slovana získali siedmy titul v rade. Nikto si asi nepredstavoval až taký dramatický zápas, vyhlásil Kitka – VIDEO, FOTO

Dramatický zápas

Celý štadión sa tešil s hráčmi

4.5.2025 (SITA.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava definitívne zvládli posledný krok na ceste za obhajobou majstrovskej trofeje v najvyššej slovenskej súťaži 2024/2025. V sobotňajšom dueli 8. kola nadstavbovej skupiny o titul „belasí“ zvíťazili nad tímom MŠK Žilina po napínavom priebehu 4:3. Slovan získal siedmy titul v rade a celkovo 15. v ére samostatnosti.Bratislavčania však v zápase proti Žilinčanom museli ukázať všetko svoje futbalové umenie. Hostia viedli na Tehelnom poli 2:0 i 3:1, ale domáci predviedli skvelý „comeback“, pod ktorý sa hetrikom podpísal reprezentačný útočník Dávid Strelec. „Nikto si však asi nepredstavoval až taký dramatický zápas, no tešíme sa. Titul sme si uhrali doma, čo je v skvelej atmosfére výborné. Ľudia nás tlačili dopredu. Samotný duel bol veľmi náročný, Žilina nám to sťažila, prinútila nás ísť na dno fyzických síl. Niektorí hráči nám chýbali, no znovu sme ukázali morálku a otočili stratený zápas,“ vyhlásil po stretnutí asistent domáceho trénera Boris Kitka. Kouč Slovana Vladimír Weiss st. sa necítil dobre, preto mediálne povinnosti delegoval na asistenta.„Hlavný tréner sa dnes necítil dobre, samotný zápas mu nepridal, hneď po ňom sme sa preto dohodli, že ho pri mediálnych povinnostiach zastúpim ja. Mal toho dosť, čo chápem, je jeden z ľudí, ktorí sú pod najväčším tlakom, dá sa to chápať. Vypätie bolo enormné, preto som prišiel na tlačovú konferenciu ja,“ poznamenal Kitka podľa klubového webu.Vyzdvihol tiež spojenie medzi mužstvom a fanúšikmi, ktorého podľa neho počas tejto sezóny 2024/2025 zosilnelo.„Dnešok patrí chalanom a fanúšikom. To spojenie s nimi je nielen v tejto sezóne fantastické, možno aj práve vďaka nemu sme na Tehelnom poli videli toľko dramatických zápasov. Z mnohých sme vyšli víťazne... Aj dnes nás ľudia za nepriaznivého stavu podržali, čo nám veľmi pomohlo. Je pekné vidieť, ako sa celý štadión tešil spolu s hráčmi,“ skonštatoval Kitka.