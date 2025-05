Dvorský i Honzek s premiérovými gólmi, túžia hrať spolu aj na MS

V kádri slovenských hokejistov sa v príprave na svetový šampionát vo Švédsku (od 9. do 25. mája) po prvý raz predstavili Samuel Honzek, Martin Chromiak a Dalibor Dvorský. V generálke na MS prispeli ku hladkému triumfu 8:1 nad Francúzskom aj bodmi, Honzek a Dvorský dokonca zaznamenali svoje premiérové góly v národnom tíme. Všetci traja nastúpili spolu v 2. útoku a Dvorský si vie takéto zloženie predstaviť aj na MS.





Dvorský si debut v A-tíme užil, keďže ho absolvoval vo Zvolene, svojom rodnom meste. „V prvom rade je super, že sme zvíťazili, to je podstatné. A tak isto aj pre nás troch v útoku. Hrali sme celkom dobre, v prvej tretine sme sa možno trošku dlhšie rozbiehali, ale potom sme myslím začali hrať dobre, ale takisto celý tím hral výborne, takže som rád za toto víťazstvo.“Devätnásťročný útočník v tejto sezóne absolvoval debut aj v zámorskej NHL v drese St. Louis, ten reprezentačný mal trochu iný nádych. „Užil som si to, fanúšikovia boli vynikajúci a tým, že to bolo doma, tak to sú také bonusy. Samozrejme som za to rád, ale hlavne, že sme zvíťazili,“ dodal Dvorský.Hru druhej slovenskej formácie pochválil po zápase aj generálny manažér Miroslav Šatan. Dvorský si vie predstaviť, že by spolu s Chromiakom a Honzekom hrali aj na MS. „Musíme takto pokračovať. Prvý zápas na MS je proti Švédsku, takže to bude trošku iný súper, ale my sa sústredíme na seba a musíme makať. Ja si určite viem predstaviť, že by sme hrali takto spolu. Mali sme veľa útočných akcií, ale rozhodnutie je na tréneroch. Ale mne sa hralo výborne so Samom aj Maťom, lebo sa už poznáme dlhšie a všetci do toho útoku prinášame niečo svoje. Myslím, že to fungovalo výborne.“Okrem Dvorského si gól pripísal aj Honzek. Slovenský útočník tečoval strelu Rosandiča, gól mu priznali až neskôr. „Vedel som, že som ho dal ja, aj som cítil ako ma to šuchlo, ale je to len príprava a dúfam, že na MS dám ďalší,“ uviedol Honzek, ktorý rovnako ako Dvorský debutoval v tomto ročníku profiligy za Calgary.Ku hre druhej formácie uviedol: „Prvá tretina bola trošku náročnejšia. Predsa len po tom cestovaní a po dvoch tréningoch sa nie je jednoduché dostať do hry. Ale myslím si, že v druhej tretine sme to zobrali v náš prospech a všetci začali hrať lepšie. Dali sme veľa gólov, čiže to je dobré. Musíme zostať nohami na zemi, aby sme si nemysleli, že to pôjde teraz samé. Na druhej strane je dobré, že nám to padalo a aj atmosféra sa zlepšila.“