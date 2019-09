Futbalisti SR 15 privítajú doma v prípravnom dvojzápase Slovincov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Program SR 15:



utorok 1. októbra: Slovensko 15 - Slovinsko 15 (Jaslovské Bohunice, 15.30 hod.)

štvrtok 3. októbra: Slovensko 15 - Slovinsko 15 (Jaslovské Bohunice, 11.30)



Nominácia SR 15:



brankári: Jakub Badžgoň (MŠK Žilina), Ivan Horvát (Slovan Bratislava)



obrancovia: Norbert Blaško (FC Spartak Trnava), Hugo Pávek (AS Trenčín), Michal Svoboda, Alex Hipp (obaja ŠK Slovan Bratislava), Juraj Košút (MŠK Žilina), Jakub Kračuník (MFK Zemplín Michalovce)



stredopoliari: Nino Marcelli, Milan Šimon Rehuš, Maximilián Marko, Andy Masaryk (všetci ŠK Slovan Bratislava), Nikolas Šivák (MFK Zemplín Michalovce), Tobias Čulen, Lukáš Mikulaj (obaja AS Trenčín), Matúš Holíček (Crewe Alexandra FC), Nicolas Nguyen (FK Železiarne Podbrezová), Botond Angyal (DAC 1904 Dunajská Streda)



útočníci: Vladimír Vaľko (MŠK Žilina), Luboš Praženka (AS Trenčín)



Náhradníci:



brankári: Vincent Grúber (FC Spartak Trnava), Michal Lukáč (MŠK Žilina)



obrancovia: Denis Straka, Jakub Zemko (obaja MŠK Žilina), Filip Ďatel (FK Poprad), Adam Jurík (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Adam Zajac (Zaglebie Lubin), Leo Sauer (MŠK Žilina), Adrian Fiala (FC Nitra), Tadeáš Hájovský, Jakub Murko (obaja AS Trenčín), Martin Parilla (Jupie FŠ Mareka Hamšíka), Gabriel Kaliský (MFK Dukla Banská Bystrica), Máté Dömeny (DAC Dunajská Streda)



útočník: Michal Hreha (Jupie FŠ Mareka Hamšíka)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 15 rokov odohrajú začiatkom októbra dva prípravné zápasy s rovesníkmi zo Slovinska.Zverenci trénera Martina Žambu odohrajú súboje v utorok 1. októbra, resp. vo štvrtok 3. októbra v Jaslovských Bohuniciach. Informoval o tom web SFZ.