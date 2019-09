MS v cyklistika: Zlato v časovke junioriek pre Rusku Garejevovú

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Cestná cyklistika - MS



časovka junioriek (Harrogate - Harrogate, 14 km): 1. Aigul Garejevová (Rus.) 22:16,23 min., 2. Shirin Van Anrooijová (Hol.) +3,61 s., 3. Elynor Bäckstedtová (V.Brit.) +10,93, 4. Camilla Alessiová (Tal.) +14,63, 5. Wilma Olaussonová (Švéd.) +16,96, 6. Leonie Bosová (Hol.) +21,27, 7. Zoe Ta-Perezová (USA) +25,91, 8. Sofia Collinelliová (Tal.) +35,38, 9. Megan Jastrabová (USA) +44,45, 10. Ella Wyllieová (N.Zél.) +51,30, ..., 23. Nora JENČUŠOVÁ (SR) +1:24,91 min.

Harrogate 23. septembra (TASR) - Ruská reprezentantka Aigul Garejevová triumfovala v pondelok v časovke junioriek na MS cestných cyklistov v anglickom grófstve Yorkshire. Na 14 km dlhej trati so štartom a cieľom v meste Harrogate zvíťazila časom 22:16,23 min. Na druhom mieste skončila s odstupom 3,61 sekundy Holanďanka Shirin Van Anrooijová, bronz si vybojovala domáca Elynor Bäckstedtová (+10,93). Slovenská reprezentantka Nora Jenčušová obsadila 23. miesto s mankom 1:24,91 min.Na štart prvej individuálnej disciplíny MS sa postavilo dokopy 50 súťažiacich. Garejevová si vybojovala titul majsterky sveta napriek tomu, že z záverečnej zákrute zle odbočila. Na trať sa dokázala rýchlo vrátiť. Ruská cyklistka tak pridala do svojej zbierky ďalší cenný kov po zisku striebra v časovke junioriek na ME. Šampionát pokračuje v pondelok (14.10) časovkou juniorov (28 km).