Futbalisti SR 21 sa chcú z Azerbajdžanu vrátiť s troma bodmi

Na archívnej snímke tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov Adrián Guľa. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Aktualizovaná nominácia tímu SR 21:



brankári: Martin Vantruba (FK Pohronie), Frederik Valach (FC Petržalka), Dávid Šípoš (FC Nitra)



obrancovia: Dominik Špiriak (FC Ergotelis), Kristián Vallo, Adam Kopas, Branislav Sluka (všetci MŠK Žilina), Martin Šulek (AS Trenčín), Martin Bednár, Marej Oravec (obaja FC DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (FC Spartak Trnava), Alexander Mojžíš (MFK Ružomberok)



stredopoliari: Martin Adamec (OKS Odra Opole), Marián Chobot (FC Nitra), Christián Herc (Viktoria Plzeň), Peter Kolesár (MFK Zemplín Michalovce), Ján Bernát, Michal Tomiš (obaja MŠK Žilina), Martin Kovaľ, Jakub Švec (obaja FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble)



útočníci: Ľubomír Tupta (Hellas Verona), Ladislav Almási (FC Petržalka), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Baku 5. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov vstúpi v piatok do bojov o majstrovstvá Európy 2021. O 18.30 SELČ nastúpi na pôde azerbajdžanských rovesníkov na štadióne Dalga v Baku, ďalšími súpermi v 2. kvalifikačnej skupine budú Lichtenštajnsko, Francúzsko, Gruzínsko a Švajčiarsko.V "slovenskej" skupine sa zatiaľ odohral jediný duel a práve Azerbajdžan v ňom prekvapujúco podľahol v Lichtenštajnsku 0:1. Zverenci Adrian Guľa odcestovali do dejiska v stredu a tréner musel pred odletom urobiť jednu zmenu, keď ružomberského stredopoliara Adama Brenkusa pre zvýšenú teplotu nahradil Marián Chobot z FC Nitra. Ani ten nebol zdravotne stopercentne v poriadku.povedal Chobot pre oficiálnu stránku Slovenského futbalového zväzu (SFZ) a podobné očakávania má aj ďalší stredopoliar Peter Kolesár z Michaloviec:Šampionát 2021 sa uskutoční v Maďarsku a Slovinsku, hostiteľské krajiny majú účasť automatickú. Zvyšných 53 krajín bojuje v kvalifikácii, na záverečný turnaj postúpia víťazi deviatich skupín a najlepší tím na druhom mieste. Favorit 2. skupiny je Francúzsko, mladí Slováci by piatkovým víťazstvom vážne naštrbili azerbajdžanské šance na popredné umiestnenie.dodal Guľa. V uplynulom čase ho údajne lanárila Viktoria Plzeň, ale minimálne septembrový asociačný termín absolvuje na lavičke tímu SR 21. Ten si o štyri dni neskôr v Dunajskej Strede zmeria sily v prípravnom stretnutí s fortunaligovým FC DAC 1904.Stretnutie v Azerbajdžane povedú rozhodcovia z Macedónska, hlavným arbitrom bude Dejan Jakimovksi./piatok 6. septembra, 18.30 SELČ, štadión Dalga, Baku/Jakimovksi - Karakolev, Lika (všetci Mac.)