US OPEN: Andreescuová premiérovo v semifinále: Nemôžem tomu uveriť

Ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Belinda Bencicová (12-Švaj.) - Donna Vekičová (23-Chorv.) 7:6 (5), 6:3

Bianca Andreescuová (15-Kan.) - Elise Mertensová (25-Belg.) 3:6, 6:2, 6:3

New York 4. septembra (TASR) - Švajčiarska tenistka Belinda Bencicová postúpila ako tretia do semifinále ženskej dvojhry na US Open. Nasadená dvanástka zdolala dvadsaťtrojku Donnu Dokičovú z Chorvátska 7:6 (5), 6:3. Dvadsaťdvaročná dcéra slovenských rodičov sa predstaví medzi najlepšími štyrmi na grandslamovom turnaji premiérovo v kariére.Obe stredajšie súperky sa veľmi dobre poznajú, sú tréningové partnerky. Na kurte to bolo vidno, v prvom sete si až do stavu 4:4 nielen držali podanie, ale nepustili protihráčku ani k brejbalu. Hneď ten prvý v deviatej hre Chorvátka využila, no Švajčiarku to nezlomilo a hneď pri prvej príležitosti tiež prelomila podanie súperky. Set pre seba získala napokon v tajbrejku 7:5.Aj v druhom sete to bol vyrovnaný súboj. Vekičová nezvládla až siedmy gem, prehrala ho po čistej hre. Švajčiarka v závere dopodávala set na 6:3. Bencicová tak vylepšila skóre zo vzájomných zápasov na 3:1.povedala na tlačovej konferencii Bencicová.V semifinále ju čaká úspešnejšia z posledného štvrťfinálového duelu Bianca Andreescuová. Pätnásta nasadená Kanaďanka si v ňom poradila s 26. pavúka Elise Mertensovou z Belgicka v troch setoch 3:6, 6:2 a 6:3. Len devätnásťročná Andreescuová sa tak stala prvou tínedžerkou za posledné desaťročie, ktorá sa prebojovala až do semifinále na záverečnom Grand Slame roka. Naposledy sa to podarilo Caroline Wozniackej v roku 2009.Štvrťfinálový duel sa pritom zo začiatku nevyvíjal v jej prospech. Vo štvrtom geme úvodného setu stratila svoje podanie a jej súperka sa dostala do vedenia 3:1. Následne brejk potvrdila a potom už dopodávala do víťazného konca, pričom premenila hneď prvý setbal. V druhom sete však už dominovala mladá Kanaďanka, ktorá zobrala súperke trikrát servis, pričom svoj stratila len raz a set vyhrala 6:2. V rozhodujúcom bol stav dlho vyrovnaný a obe súperky si držali svoje podanie. Vo ôsmom geme za stavu 4:3 pre Andreescuovú však Belgičanka o svoje prišla a jej súperka v následnej hre premenila hneď prvý mečbal. Andreescuová predviedla v zápase až 40 víťazných úderov, pričom jej súperka len 22.pýtala sa ihneď po zápase mladá víťazka, ktorá nemohla uveriť, čo práve dokázala.dodala.