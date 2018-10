Futbalisti SR do 16 rokov sa stretnú v príprave dvakrát s Českom

Na snímke vpravo tréner Branislav Fodrek. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Program SR 16:



9. októbra: Česko 16 - Slovensko 16 (Nivnice, 15.00)

11. októbra: Slovensko 16 - Česko 16 (Ilava, 12.00)



Nominácia SR 16:



brankári: Dominik Žúrek (MŠK Žilina), Filip Baláž (1. FC Tatran Prešov)

obrancovia: Urban Mazanovský (AS Trenčín), Samuel Kopásek (MŠK Žilina), Sebastián Kóša (FC Nitra), Marek Mičák, Richard Hečko (Slovan Bratislava), Gabriel Halabrín (FK Senica), Alan Kukuč (Spartak Trnava)

stredopoliari: Dominik Šnajder, Timotej Jambor (obaja MŠK Žilina), Ján Ferleťák (FC Nitra), Lukáš Sečanský, Rudolf Božík (Slovan Bratislava), Thomas Kotlár (Spartak Trnava), Christián Veliký (Slavia Praha)

útočníci: Lucas Demitra, Felix Daniel Tomík (obaja AS Trenčín), Martin Kušnír (MFK Ružomberok), Vladimír Kaňuch (MŠK Žilina)



Náhradníci:



brankári: Jakub Novák (MFK Ružomberok), Adam Danko (Spartak Trnava)

obrancovia: Andrej Rojka (Spartak Trnava), Michal Kompiš (MFK Ružomberok)

stredopoliari: Samuel Hasoň (AS Trenčín), Branislav Spáčil, Marián Šmatlák, Šimon Kováč (všetci FC Nitra), Jakub Rakyta (MFK Ružomberok), Timotej Kudlička, Patrick Karhan (obaja Spartak Trnava), Timotej Murcko (Slovan Bratislava), Samuel Urgela, Martin Oravec (obaja MŠK Žilina)

útočník: Peter Vrábeľ (MFK Ružomberok)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 16 rokov odohrá v októbri dva prípravné súboje s rovesníkmi z Česka.Tréner Branislav Fodrek na ne nominoval 20-členný káder. Hrať sa bude 9. októbra v Nivnici, resp. vo štvrtok 11. októbra v Ilave. Informoval oficiálny web SFZ.