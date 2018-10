Kouč futbalistov SR 19 Rusnák vybral na turnaj do Albánska 21 hráčov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program SR 19:



10. októbra: Nórsko 19 - Slovensko 19 (Tirana, 12.00)

13. októbra: Slovensko 19 - Albánsko 19 (Drač, 12.00)

16. októbra: Slovensko 19 - Ukrajina 19 (Tirana, 14.00)



Nominácia SR 19:



brankári: Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Alex Fojtíček (Manchester United)

obrancovia: Samuel Suľa, Tomáš Nemčík (obaja MŠK Žilina), Jakub Párkáň, Marián Pišoja (obaja AS Trenčín), Alex Holub (MFK Ružomberok), Lukáš Kučera (FK Senica), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Šimon Kozák (Southampton FC)

stredopoliari: Dávid Machara, Jakub Kadák (obaja AS Trenčín), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava), Denis Potoma (ŠK Slovan Bratislava), Matúš Mader (MFK Karviná), Mário Strachan (1. FC Tatran Prešov)

útočníci: Roland Gerebenits (MŠK Žilina), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Martišiak (FK Senica)



náhradníci:



brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Martin Trnovský (Slovan Bratislava)

obrancovia: Martin Petro (AS Trenčín), Marek Mišenko (DAC 1904 Dunajská Streda), Ivan Mesík (Spartak Trnava), Tomáš Filipiak (Udinese Calcio)

stredopoliari: Jakub Švec (FC Vion Z. Moravce – Vráble), Tomáš Svečula (FK Inter Bratislava), Timotej Múdry (MFK Ružomberok), Peter Voško (FK Železiarne Podbrezová), Patrik Myslovič (MŠK Žilina)

útočníci: Rastislav Švec (1. FC Tatran Prešov), Bruno Čerňanský (FC Petržalka)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie do 19 rokov Albert Rusnák nominoval 21-členný káder na októbrové 1. kolo kvalifikácie ME 2019.Mladí Slováci sa na turnaji 8. skupiny v Albánsku stretnú s Nórskom, domácim výberom a Ukrajinou. Informoval oficiálny web SFZ.