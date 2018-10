Futbalisti SR do 19 rokov zdolali na úvod kvalifkácie ME 2019 Nórov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

8. skupina:



Nórsko "19" - Slovensko "19" 1:2 (0:0)

Góly: 80. Ugland - 53. a 70. Strelec, ŽK: Hove - Suľa, Mader, rozhodoval: Mclaughlin (Ír.)



zostava SR 19: Fojtíček - Suľa, Pišoja, Kozák (46. Filipiak), Vojtko - Kadák, Mader, Potoma (61. Gono) - Kmeť (75. Martišiak), Strelec, Machara



Ďalší program SR 19:



13. októbra: Slovensko 19 - Albánsko 19 (Drač, 12.00)

16. októbra: Slovensko 19 - Ukrajina 19 (Tirana, 14.00)

Lushnjë 10. októbra (TASR) - Slovenskí futbalisti do 19 rokov vstúpili úspešne do bojov na turnaji hlavnej fázy kvalifikácie ME 2019. Mladí Slováci v 8. skupiny v Albánsku zdolali Nórov 2:1 po góloch útočníka Dávida Strelca zo Slovana Bratislava. Zverenci trénera Alberta Rusnáka sa na turnaji ešte stretnú s domácim výberom a Ukrajinou.Do elitnej fázy postúpia prví dvaja z každej z trinástich skupín hlavnej fázy, tam sa pridajú k Portugalsku a Nemecku. Decembrový žreb ich rozdelí do siedmich štvorčlenných skupín, víťazi ktorých postúpia na finálový turnaj do Arménska (14.-27. júla 2019).