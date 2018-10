Brankár Vantruba doplnil nomináciu SR 21 na Estónsko a S. Írsko

Brankár Martin Vantruba, archívna snímka. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Aktualizovaná nominácia SR 21:



Brankári: Marek Rodák (Rotherham United), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Martin Vantruba (Slavia Praha)

Obrancovia: Andrej Kadlec (FC Spartak Trnava), Michal Jonec (MFK Ružomberok), Denis Vavro (FC Kodaň), Richard Križan (FC Nitra), Martin Šulek (AS Trenčín), Michal Sipľak (Cracovia Krakov), Branislav Sluka (MŠK Žilina)

Stredopoliari: László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Milan Dimun (Cracovia Krakov), Filip Lesniak (BK Aalborg), Miroslav Káčer (MŠK Žilina), Christián Herc (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Andrej Fábry (FC Nitra), Nikolas Špalek (Brescia Calcio), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Lukáš Haraslín (Lechia Gdansk), Martin Košťál (Wisla Krakov)

Útočníci: Tomáš Vestenický (FC Nitra), Róbert Boženík (MŠK Žilina), Ľubomír Tupta (Hellas Verona)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Šamorín 10. októbra (TASR) - Brankár Martin Vantruba doplnil v stredu nomináciu slovenskej futbalovej reprezentácie do 21 rokov na dvojzápas kvalifikácie ME 2019 tejto vekovej kategórie proti Estónsku (v piatok 12. októbra o 20.30 h v Dunajskej Strede) a v Severnom Írsku (v utorok 16. októbra o 20.30 SELČ v Belfaste). Obsadil miesto po Adamovi Jakubechovi, ktorý sa presunul národného A-mužstva po zdravotných problémoch Matúša Kozáčika.Realizačný tím na čele s trénerom Adriánom Guľom má k dispozícii brankársku trojicu Marek Rodák (Rotherham United), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava) a Vantruba (Slavia Praha).povedal Guľa pre TASR.Bývalého brankára trnavského Spartaka potešilo jeho rozhodnutie:Estónsko je podľa postavenia v tabuľke 2. kvalifikačnej skupiny, v ktorej získalo v ôsmich dueloch jediný bod, papierovo slabší súper dvojzápasu. Severné Írsko na tretej priečke nazbieralo štrnásť bodov, druhé Slovensko má pätnásť. Guľa však s týmto nebude kalkulovať pri tvorbe zostavy:Kouč už má predstavu o podobe otváracej jedenástky na piatok, no viac napovedať či niečo zmeniť mohol stredajší taktický tréning: