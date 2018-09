Futbalisti SR do 21 rokov zostali v hre, podržal ich Rodák

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tabuľka druhých tímov:

1. Chorvátsko 7 5 1 1 20:5 16

2. Švédsko 7 4 2 1 12:5 14

3. Rakúsko 6 4 0 2 14:5 12

4. Poľsko 6 3 3 0 15:8 12



---------------------------------------

5. Bosna a Hercegovina 7 4 0 3 12:7 12

6. Slovensko 7 4 0 3 13:16 12

7. Nórsko 7 3 2 2 10:9 11

8. Slovinsko 6 3 1 2 8:8 10

9. Ukrajina 6 2 2 2 8:8 8

Reykjavik 12. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov otočila v kvalifikácii budúcoročných majstrovstiev Európy ďalšie stretnutie. Utorňajším víťazstvom na Islande 3:2 sa udržala na druhom mieste 2. skupiny, ako aj v hre o jednu zo štyroch barážových miesteniek.O rozhodujúci moment sa v 94. minúte postaral hlavičkou brankár Marek Rodák, ktorý predtým za stavu 1:1 predviedol viacero zákrokov.povedal Rodák. Na klubovej úrovni hosťuje v anglickom druholigovom Rotherhame United z Fulhamu, za ktorého tím do 23 rokov si už takisto pripísal gól: "Zverenci Adriána Guľu vyrovnali po zmene strán, keď skóroval László Bénes, riskantne hrali predovšetkým za remízového stavu. "povedal Guľa.Slováci paradoxne inkasovali až po tom, ako sa ujali vedenia zásluhou Vestenického. Domáci vyrovnali z jedenástky v nadstavenom čase, no Slovákom zvýšil čas ešte na jeden úder. Nebol to pre nich prvý nevšedný súboj v tomto kvalifikačnom cykle, v marci pod vedením dočasného trénera Ota Brunegrafa zvíťazili v Albánsku rovnakým výsledkom. Na veľmi náročnom teréne otočili na 3:2 dvoma gólmi v záverečnej desaťminútovke.povedal Guľa po súťažnom debute na lavičke dvadsaťjednotky.Z tabuľky druhých tímov postúpia do baráže prvé štyri mužstvá. V nej sa počítajú iba výsledky so súpermi na prvom, treťom, štvrtom a piatom mieste, Slovákom sa zatiaľ škrtá len víťazstvo v Estónsku 2:1. Momentálne sa im na šiestej priečke prenáša dvanásť bodov takisto ako Rakúsku, Poľsku a Bosne a Hercegovine, súperi majú priaznivejšie skóre, ktoré je ďalší faktor pri rovnosti bodov.Slováci narazia na Estóncov 12. októbra v Dunajskej Strede, skupinovú časť kvalifikácie ukončia o štyri dni neskôr na trávniku Severného Írska. V Belfaste môže ísť o priamy súboj o druhú priečku v 2. skupine, keďže Severné Írsko zaostáva po víťazstve v Španielsku (2:1) o jediný bod.uzavrel Guľa.