Quick-Step na Okolo SR s jasným cieľom, Steels: Prišli sme vyhrávať

Ilustračná fotografia. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prehľad etáp 62. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska:



streda, 12. septembra: prológ na 1,6 km (Poprad - Poprad)



štvrtok 13. septembra: 1. etapa (Poprad - Štrbské Pleso, 164,4 km) - horská



piatok 14. septembra: 2. etapa (Ružomberok - Dubnica nad Váhom, 192 km) - kopcovitá



sobota 15. septembra: 3. etapa (Dubnica nad Váhom - Nitra, 180 km) - zvlnená



nedeľa 16. septembra: 4. etapa (Nitra- Galanta, 157,2 km) - rovinatá

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štrbské Pleso 12. septembra (TASR) - Jedným z najväčších favoritov 62. ročníka medzinárodných cyklistických pretekov Okolo Slovenska bude stajňa Quick-Step Floors. Belgický tím sa na slovenských cestách predstaví v silnom zložení aj s Julianom Alaphilippom, Nikim Terpstrom či Zdenkom Štybarom.netajil športový riaditeľ Tom Steels." uviedol Steels. Jeho kolega Davide Bramati si uvedomuje, že vysoké očakávania budú najmä od dvoch tímov WorldTour, Quick-Step Floors a Bora Hansgrohe.K favoritom bude patriť Julian Alaphilippe, ktorý tento rok dvakrát vyhral etapu na Tour a aj na Slovensko si prišiel po úspech. "" poznamenal Alaphilippe, ktorý bude ako víťaz vrchárskej súťaže na Tour de France veľkou hviezdou podujatia.Zatiaľ čo zvyšok belgického tímu sa na Slovensku predstaví prvýkrát, český pretekár Zdeněk Štybar vstúpi do známych vôd.Spoločne s tímom Quick-Step Floors bude k najväčším favoritom patriť Bora-Hansgrohe, v ktorého farbách sa predstavia Slováci Juraj Sagan a Erik Baška. Organizátorov zároveň teší fakt, že pozvanie prijali aj ďalšie špičkové kontinentálne tímy - Cofidis, Solutions Crédit, Roompot Nederlandse Loterij či taliansky Bardiani CSF.Organizátori sa opäť o niečo priblížili k naplneniu svojich dlhodobých cieľov. Tými sú stabilizovať sa v kategórii 2.1, pritiahnuť na domáce preteky trojnásobného majstra sveta Petra Sagana a dostať ich do priameho prenosu na Eurosporte.poznamenal prezident Slovenského zväzu cyklistiky Peter Privara, ktorý je zároveň už siedmy rok generálny riaditeľ pretekov Okolo Slovenska.Tohtoročná trať má päť etáp. Po úvodnom prológu na 1,6 km v uliciach Popradu nasleduje "" so siedmimi horskými prémiami a dojazdom na Štrbské Pleso (164,4 km), sedem vrchárskych skúšok nasleduje aj v 2. etape z Ružomberka na futbalový štadión v Dubnici nad Váhom (191,7 km). V 3. čaká na pelotón 180,6 zvlnených km do Nitry vhodných pre klasikárov a na záver dostanú šancu aj špurtéri s nedeľňajším cieľom v Galante (157,2 km). "želal si Privara. Dokopy čaká na cyklistov 696 km cez 111 miest a obcí Slovenska so 17 vrchárskymi a 12 rýchlostnými prémiami.