Futbalisti SR proti Jordánsku s druhou vlnou, Niňaj: Žiadne podcenenie

Trnava 6. júna (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia bude v piatkovom prípravnom zápase proti Jordánsku jasným favoritom a to aj napriek tomu, že sa v Trnave nepredstaví v najsilnejšom zložení a šancu ukázať sa dostanú hráči širšieho kádra. Tých chce tréner Pavel Hapal s kolegami z realizačného tímu vidieť v akcii, aby si lepšie zmapoval ich perspektívu a využiteľnosť pre národný tím do budúcnosti. Pre Slovákov je v júnovom asociačnom termíne oveľa dôležitejší druhý zápas. V utorok 11. júna o 18.00 SELČ nastúpia v rámci E-skupiny kvalifikácie EURO 2020 v Baku proti Azerbajdžanu, kde budú mať trojbodové ambície.Júnový termín nepatrí medzi obľúbené. Hráči sú v (medzi)dovolenkovom období krátko po ukončení klubových povinností, musia sa však ešte udržať v stopercentnej koncentrácii a už v piatok sa naladiť dobrou hrou a výsledkom na Azerbajdžan.poznamenal Hapal. Obranca Branislav Niňaj varuje pred podcenením súpera, s ktorým sa Slováci zatiaľ nikdy nestretli.poznamenal legionár holandskej Fortuny Sittard.Jordánci sú na Slovensku od stredy, ich belgický tréner Vital Borkelmans má v realizačnom tíme na pozícii trénera brankárov Alexandra Vencela mladšieho, pre ktorého bude mať duel s krajanmi špecifickú príchuť. Ázijský zástupca figuruje v rebríčku Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) na 97. mieste, až 65 miest za Slovákmi. Štyri dni po zápase s nimi odohrajú v Ammáne ďalší prípravný súboj s Indonéziou. Mužstvo Jordánska už má za sebou tohtoročný vrchol, ktorým bola účasť na Ázijskom pohári. V skupine šokovalo Austráliu, ktorú zdolalo 1:0 a so Sýriou si poradilo 2:0. Bezgólová remíza s Palestínou už nič nezmenila na postupe Jordánska do osemfinále, v ktorom sa však jeho púť skončila. S Vietnamom prehralo v rozstrele z 11 metrov, keď po predĺžení sa stretnutie skončilo nerozhodne 1:1.Zápas Slovensko - Jordánsko odvysiela v priamom prenose RTVS na Dvojke.