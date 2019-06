NHL: Karlsson sa podrobil operácii, no mal by stihnúť začiatok sezóny

Erik Karlsson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Jose 6. júna (TASR) - Švédsky hokejista Erik Karlsson sa podrobil operácii slabín. Obranca San Jose Sharks by však mal stihnúť začiatok novej sezóny zámorskej NHL. Informovala o tom oficiálna webová stránka profiligyKarlsson si v play off pripísal na konto 16 bodov, k dvom gólom pridal 14 asistencií. "Žralocí" sa prebojovali až do finále Západnej konferencie, v ktorom nestačili na St. Louis Blues. Švédsky zadák sa 1. júla stane neobmedzeným voľným hráčom.