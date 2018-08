Futbalistovi Gabuzovi sa vysmievali fanúšikovia, tak odišiel z ihriska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Orlando 29. augusta (TASR) - Juhoafrický futbalista Thamsanqa Gabuza z tímu Orlanda Pirates predviedol nečakané divadlo počas utorkového zápasu tamojšej najvyššej súťaže na pôde Black Leopards (2:1). Po posmeškoch od vlastných fanúšikov opustil uprostred duelu ihrisko.Tridsaťjedenročný útočník nepremenil v úvode zápasu svoje veľké šance a priaznivci Orlanda mu adresovali výsmešné pokriky. V 34. minúte sa však veľkou mierou pričinil o gól svojho tímu, keď si jeho center tečoval do vlastnej siete súperov obranca. Gabuza následne bežal smerom k tribúne, kde boli fanúšikovia Pirates. Sarkasticky im zatlieskal, hodil medzi nich svoj dres a odišiel z hracej plochy, pričom signalizoval striedanie. Tréner Milutin Sredojevič ho chcel zastaviť a nahnevane na neho kričal. "Za 25 rokov mojej trénerskej kariéry som toto nezažil. No na druhej strane, privítali by sme viac podpory," uviedol Sredojevič. Informovala o tom agentúra AP.V 2. polčase sa však Gabuza na ihrisku opäť objavil a situácia nabrala opäť nečakaný spád. Mal obviazanú nohu a tvrdil, že hraciu plochu opustil pre zranenie. Hlavný rozhodca mu ale hneď ukázal žltú kartu za vyzlečenie dresu, následne nasledovala druhá za nepovolené opustenie ihriska a Gabuzu musel pod sprchy.