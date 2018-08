MS: VSČ Dukla B. Vystrica sa premiérovo predstaví v tímovej časovke

Archívna snímka, Martin Fraňo. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Jediný slovenský kontinentálny tím VŠC Dukla Banská Bystrica sa premiérovo predstaví v tímovej časovke na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Innsbrucku. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) si ho vybrala spomedzi vyše 200 družstiev.Dukla si tak zmeria sily s najlepšími družstvami z WorldTour ako napríklad Sky, BMC, QuickStep, či Bora-Hansgrohe a ďalšími prokontinentálnymi tímami. "povedal pre TASR športový riaditeľ Martin Fraňo.V prospech Dukly rozhodlo, že Slovensko je krajina, ktorá má trojnásobného majstra sveta Petra Sagana, vyjazdila si sedem miesteniek v pretekoch jednotlivcov na MS a napríklad aj to, že Bystričania obsadili prvé štyri miesta v časovke na MSR.pokračoval Fraňo.Dukla by mala poslať do Innsbrucku tím v zložení Patrik Tybor, Marek Čanecký, Ján Andrej Cully, Martin Mahďar, Juraj Bellan a Samuel Oros.dodal športový riaditeľ Dukly.