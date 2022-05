Futbalová disciplinárka zasiahla proti extrémizmu fanúšikov, prípady sa týkajú štyroch klubov

Podmienka pre tvrdé jadro

Ukázali sa aj Petržalčania

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - Podľa disciplinárnej komisie Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ) sú prejavy nešportového správania sa fanúšikov s extrémistickým kontextom neprijateľné v spoločnosti a špeciálne, ak sa vyskytuje vo forme skupinového skandovania počas futbalového stretnutia."Jedným zo základných cieľov DK SFZ je boj proti extrémizmu a to v akejkoľvek forme. Pri posudzovaní zadokumentovaných previnení pristúpila DK SFZ po dôslednom zvážení k sankciám, ktorých tvrdosť by mala odzrkadlovať závažnosť previnení," informuje disciplinárka v piatkovom komuniké.V súvislosti s uvedeným DK SFZ informovala o tom, že klubu ŠK Slovan Bratislava na jedno stretnutie podmienečne uzavrela sektory určené pre tzv. tvrdé jadro, podmienka potrvá až do 31. októbra 2022."Rovnaká sankcia bola prednedávnom uložená aj FC Spartak Trnava ," pripomína disciplinárka.DK SFZ tiež uložila podmienečný zákaz výjazdu fanúšikov klubu FC DAC 1904 Dunajská Streda k súperom na jedno stretnutie za prejavy priaznivcov DAC voči hráčovi tmavej pleti z ŠKF Sereď vo vzájomnom víkendovom súboji Fortuna ligy."Napokon fanúšikom FC Petržalka bol za absolútne nevhodné správanie sa v Šamoríne, opäť s extrémistickým podtónom, uložený zákaz výjazdu na 1 majstrovské stretnutie," uviedla disciplinárka.Všetky uvedené prípady podľa DK SFZ spájajú prejavy extrémistického a nenávistného charakteru, komisia akékoľvek prejavy takéhoto charakteru zásadne odsudzuje a bude proti nim vo svojej rozhodovacej činnosti naďalej aktívne bojovať.