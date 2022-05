Tomáš Tatar sa už pripojil k reprezentácii a absolvoval prvý tréning, proti Francúzom by mal hrať

Absencia na ľade je cítiť

6.5.2022 (Webnoviny.sk) - K slovenskej hokejovej reprezentácii sa počas prípravného kempu v Žiline pripojil už aj útočník Tomáš Tatar z tímu zámorskej NHL New Jersey Devils Ako informuje na svojom oficiálnom webe Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) , tridsaťjdenročný krídelník bol v piatok predpoludním súčasťou tréningovej jednotky výberu SR a mal by zasiahnuť do sobotňajšieho duelu proti Francúzom. Ten je súčasťou turnaja Kaufland Cup 2022.Podľa SZĽH dal Tatarovi tréning poriadne zabrať, keďže ho absolvoval po niekoľkých dňoch absencie na ľade spôsobenej chorobou."Nebolo to bohviečo. Stále je cítiť absencia na ľade. Dúfam, že sa do toho dostanem čím skôr. Viac tréningov a zápasov mi iba pomôže. Som veľmi rád, že som na Slovensku a že som sa mohol pripojiť k tímu," poznamenal Tatar."Som veľmi rád, že som s chalanmi. Niektorých som videl prvýkrát, ale zoznámili sme sa. Verím, že dokážeme urobiť dobrú partiu. Veľmi ma teší, že sú mladí chlapci zapracovaní do reprezentácie. Miesto si vybojovali a sú tu zaslúžene,“ povedal vicemajster sveta z Helsínk 2012.Tomáš Tatar v tejto sezóne odohral v NHL za "diablov" 76 duelov základnej časti s bilanciou 15 gólov a 15 asistencií.Na margo sobotňajšieho súboja proti Francúzom, ktorého chce byť súčasťou, doplnil: "V prvom rade sa musím do toho dostať. Dúfam, že sa budem cítiť lepšie. Hoci, chýba mi ešte trocha spánku. Je to príprava, nemám veľké očakávania. Cieľom dňa pre mňa je cítiť sa na ľade stále lepšie a lepšie."Sobotňajší zápas Slovensko - Francúzsko bude pre slovenskú reprezentáciu generálkou na majstrovstvá sveta, ktoré sa v piatok 13. mája začnú vo Fínsku.A práve súbojom proti Francúzom zverenci trénera Craiga Ramsayho začnú svoje účinkovanie na svetovom šampionáte.