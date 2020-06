Futbalová Liga majstrov sa dohrá v Portugalsku miniturnajom ôsmich najlepších tímov

Veľké organizačné zmeny

17.6.2020 (Webnoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov v tejto sezóne vyvrcholí v dňoch 12. - 23. augusta turnajom ôsmich najlepších tímov v portugalskom Lisabone. Hrať sa bude vyraďovacím spôsobom od štvrťfinále až po finále na dvoch prázdnych štadiónoch v portugalskom hlavnom meste.Finále bude hostiť v nedeľu 23. 8. Stadium of Light (Štadión svetla), kde hráva svoje domáce zápasy Benfica Lisabon . Tieto informácie potvrdila Európskej futbalovej únie (UEFA) po stredajšom zasadnutí svojho výkonného výboru."Som veľmi rád, že sme sa dohodli na dohrávkach takmer všetkých našich podujatí," povedal počas tlačovej konferencie prezidenta UEFA Aleksander Čeferin a potvrdil, že stále považuje odklad ME na roku 2021 za správny.UEFA počas dohrávok súťaží zo sezóny 2019/2020 umožní dve striedania naviac a kluby tiež budú môcť na tímovú súpisku doplniť troch hráčov, avšak podľa bližšie určených pravidiel.Pôvodne sa finále Ligy majstrov malo konať 30. mája na Atatürkovom olympijskom štadióne v Istanbule, ale po marcovom nástupe pandémie koronavírusu v Európe sa aj futbal musel zmieriť s viacmesačnou prestávkou a veľkými organizačnými zmenami.Predstavitelia UEFA si boli vedomí toho, že vzhľadom na tvrdé hygienické opatrenia vo veľkej časti európskych krajín vyraďovaciu časť Ligy majstrov nebude možné dohrať v klasickom formáte doma-vonku s prítomnosťou fanúšikov na štadiónoch a s finálovým zápasom na neutrálnej pôde.Voľba napokon padla, resp. padne na portugalský Lisabon ako dejiska záverečného tzv. miniturnaja. Okrem stánku Benficy by sa malo hrať aj na štadióne Sportingu. Štvrťfinálové zápasy naplánujú na 12. - 15. augusta, semifinále potom na 18. a 19. augusta.Zatiaľ nie je známa ani kompletná osmička štvrťfinalistov LM 2019/2020. Istotu majú Paríž St. Germain, Atlético Madrid, RB Lipsko a Atalanta Bergamo.Zostávajúci štyria štvrťfinalisti vzídu z odvetných zápasov osemfinále medzi dvojicami: Juventus Turín FC Barcelon a - SSC Neapol . Preto musí výkonný výbor UEFA rozhodnúť aj o tom, kde a za akých podmienok sa uskutočnia odvetné štyri zápasy osemfinále.Hrať sa bude 7. a 8. augusta, no o dejisku sa rozhodne neskôr. Mohlo by sa tak stať Portugalsku (Porto a Guimaraes) alebo na domácich štadiónoch tímov FC Barcelona, Bayern Mníchov, Juventus Turín a Manchester City.Bolo by to však bez prítomnosti divákov, čiže fanúšikovská výhoda by sa razom zmazala. Najprestížnejšia európska klubová futbalová súťaž vyvrcholí už bez obhajcu trofeje FC Liverpool , ktorý zostal na štíte Atlética Madrid Vyvrcholenie Európskej ligy prebehne miniturnajom v štyroch nemeckých mestách - Duisburgu, Düsseldorfe, Gelsenkirchene a Kolíne nad Rýnom od 10. augusta s finálovou bodkou v piatok 21. augusta v Kolíne nad Rýnom. Pôvodne sa malo hrať finále EL 27. mája v poľskom Gdansku.V druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaži je situácia komplikovanejšia a z časového hľadiska náročnejšia ako v LM. Treba tam ešte odohrať všetky odvetné zápasy osemfinále plus na španielske a talianske tímy čakajú aj prvé osemfinálové súboje. Ide o stretnutia FC Sevilla - AS Rím a Inter Miláno - Getafe CF. Po novom sa tiež uskutočnia v Nemecku a pôjde o jeden zápas.UEFA tiež rozhodla o posune finálových duelov LM a EL. Istanbul bude hostiť finále LM v roku 2021, o rok neskôr ruský Petrohrad, nasledovať bude Mníchov a potom Londýn. Vyvrcholenie EL bude Gdansk hostiť v jari 2021, španielska Sevilla o rok neskôr a Budapešť v jari 2023. Tohtoročný európsky Superpohár sa nebude hrať v portugalskom Porte, ale 24. septembra v Budapešti.Čo sa týka nasledujúcej sezóny, národné federácie musia do 3. augusta 2020 nahlásiť svojich účastníkov v pohárovej Európe pre nasledujúcu sezónu. Predkolá LM a EL 2020/2021 sa nebudú hrať na odvety a skupinová časť oboch súťaží sa začne v druhej polovici októbra.Zo slovenského pohľadu je dôležitá informácia o termínoch súbojoch play-off o postup na majstrovstvách Európy. Slovenská reprezentácia bude hostiť výber Írska vo štvrtok 8. októbra a v prípade úspechu tím trénera Pavla Hapala nastúpi 12. novembra v Bosne a Hercegovine alebo Severnom Írsku. UEFA tiež potvrdila, že všetky mestá, ktoré mali hostiť ME v roku 2020, privítajú zápasy preloženého Eura v roku 2021.