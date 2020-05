Futbalová sezóna v Škótsku definitívne skončila, titul pridelili Celticu

Nahradiť by ho mal tím Dundee United. Môže však prísť aj k zmenám, keďže v krajine zvažujú reorganizáciu súťaží a počet účastníkov Scottish Premier League (SPL) môže stúpnuť.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Sezóna 2019/2020 v najvyššej futbalovej súťaži v Škótsku už po pauze spôsobenej pandémiou koronavírusu nebude pokračovať. V pondelok padol definitívny verdikt o tom, že ročník nedohrajú. Majstrovský titul získal Celtic Glasgow , ide už o deviaty celkový triumf "katolíkov" bez prerušenia.V aktuálnej tabuľke mal Celtic náskok 13 bodov pred mestským rivalom Rangers a mal tiež na svojom konte o jeden zápas viac.Hlavu v smútku majú v klube Hearts of Midlothian z hlavného mesta Edinburghu, pretože obsadili posledné 12. miesto a v ďalšej sezóne budú hrať v II. lige."Svoju pozornosť už venujeme príprave novej sezóny, aby sme ju mohli začať čo najskôr. Ak to situácia dovolí. Nemáme ilúzie o tom, že návrat do normálu bude komplikovaný a potrvá poriadne dlho," myslí si výkonný riaditeľ súťaže Neil Doncaster.Vedenie SPL po ukončení sezóny vyplatí účastníkom odmeny vo výške takmer 8 miliónov eur.