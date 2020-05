Juhokórejský klub čelí kritike, na tribúnu údajne posadil bábiky pre dospelých

Čiastočná podpora z tribún

Situáciu konzultovali s výrobcom

18.5.2020 (Webnoviny.sk) - Juhokórejský futbalový klub FC Soul sa oficiálne ospravedlnil po tom, ako čelil kritike za to, že v nedeľňajšom domácom ligovom súboji na časť voľných sedačiek prázdnych tribún umiestnil oblečené sexuálne bábiky.Klub vyjadril úprimnú ľútosť nad kontroverziou, no stále trvá na tom, že v hľadisku boli iba figuríny a nie bábiky určené pre dospelých. Klub sa rozhodol, aby aspoň čiastočne simuloval prítomnosť fanúšikov na tribúnach. Domácim to pomohlo, nad FC Kwangdžu zvíťazili 1:0 a získali tri body.Najvyššiu futbalovú súťaž v Kórejskej republike po pandémii koronavírusu reštartovali 8. mája, samozrejmosťou je absencia priaznivcov na tribúnach. Tento stav potrvá až dovtedy, kým autority nevyhodnotia, že tým nebude veľké riziko šírenia ochorenia COVID-19.Podobné kroky ako FC Soul podnikajú aj iné kluby a nielen v Kórejskej republike. Chcú čo najviac stimulovať svojich futbalistov, aby aspoň čiastočne cítili podporu z tribún. Preto do hľadiska často inštalujú prevažne kartónové podobizne fanúšikov. Nechýbajú ani veľké transparenty cez celé sektory štadiónov.FC Soul potvrdil, že s výrobcom figurín opakovane konzultoval, či ide skutočne o modely určené prevažne pre obchody s textilom a nie je to sexuálny produkt. Klub nekomentoval skutočnosť, prečo sú takmer všetky takéto figuríny ženského pohlavia.Kórejská republika v pondelok zaznamenala 15 nových prípadov nákazy ochorením COVID-19, celkovo v krajine majú cez 11-tisíc osôb s pozitívnym testom a 263 obetí koronavírusu. Keďže počet nakazených osôb v krajine dlhodobo klesá, vláda sa rozhodla pomaly uvoľňovať prísne opatrenia.