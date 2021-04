Futbalové kluby nemôžu len tak odísť z Európskej superligy, varuje Pérez z Realu Madrid

Podporil ho prezident FC Barcelona

Banka si vzala čas na rozmyslenie

25.4.2021 (Webnoviny.sk) - Prezident španielskeho futbalového klubu Real Madrid Florentino Pérez trvá na tom, že všetkých 12 klubov, ktoré sa prihlásili do Superligy, sú stále viazané zmluvou. V sobotňajšom rozhovore pre španielsky športový denník AS uviedol, že kluby, ktoré sa rozhodli pre odchod zo súťaže, nemôžu len tak vycúvať."Faktom je, že kluby nemôžu odísť. Niektoré pod tlakom vyhlásili, že odídu. Tento projekt alebo niečo podobné však príde a ja dúfam, že to bude v blízkej budúcnosti," vyhlásil 74-ročný Pérez.Ako prvé z pompézneho projektu elitnej klubovej súťaže vycúvali anglické kluby Manchester City Tottenham Hotspur. Neskôr na ne nadviazali Atlético Madrid Ďalšie talianske kluby Juventus Turín AC Miláno pripustili, že momentálne projekt nikam nevedia, no ponechali si otvorené "zadné dvierka" na vstup do takejto súťaže neskôr. Prezident FC Barcelona Joan Laporta podporil Péreza, keď povedal, že Superliga je "absolútna nevyhnutnosť".Pérez v spomenutom rozhovore poprel fámy, že americká banka JP Morgan Chase medzičasom tiež opustila zamýšľaný projekt. "Nie je to pravda. Vzali si čas na rozmyslenie, podobne ako všetkých 12 klubov. Ak budeme musieť niečo zmeniť, tak zmeníme. Superliga je však najlepší uskutočniteľný projekt," dodal.Prezident Realu Madrid trvá na tom, že pandémia koronavírusu oslabila kluby po ekonomickej stránke. "Buď niečo urobíme, alebo veľa klubov zbankrotuje. Jediné, ktoré prežijú, budú kluby financované štátmi alebo tie, ktoré majú majiteľov multimilionárov ochotných pre svoju zábavu utrácať stovky miliónov každú sezónu," skonštatoval Florentino Pérez.