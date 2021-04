Bude finále extraligy s divákmi na tribúne? Slovenský zväz ľadového hokeja sa o to usiluje

Šatan si vie predstaviť aj tisícku

26.4.2021 - Finále play-off najvyššej slovenskej hokejovej súťaže medzi HKM Zvolen a HK Poprad sa má začať vo štvrtok 29. apríla a je malá šanca, že to bude aj s istým počtom fanúšikov na tribúnach. Tí chýbajú na hokejových zápasov na Slovensku už vyše roka.Zmeniť sa to pokúsi Slovenský zväz ľadového hokeja, ktorý v týchto dňoch intenzívne pracuje s členmi konzília odborníkov, Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Úradom verejného zdravotníctva SR na príprave projektu "Návrat fanúšikov".Ide o pilotný projekt bezpečného prevádzkovania rizikových hromadných podujatí počas pandémie. Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) ho chce zrealizovať čo najskôr. Prezident SZĽH Miroslav Šatan pre TV Dajto uviedol, že si vie predstaviť aj tisícku divákov na tribúnach počas finálovej série Zvolen - Poprad."V poslednom týždni sme komunikovali s konzíliom odborníkov a Úradom verejného zdravotníctva SR o splnení všetkých potrebných povinností a opatrení pri organizácii hromadného podujatia za účasti divákov, aby sme našich finalistov extraligy mohli odmeniť prítomnosťou ich fanúšikov na tribúnach. Pevne veríme, že organizačne všetko splníme a ÚVZ nám to v blízkom čase umožní,“ povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan na webe hockeyslovakia.sk.Cieľom projektu je definovať podmienky konania rizikových hromadných podujatí v rôznych fázach pandémie a zároveň si v praxi overiť efektivitu a vykonateľnosť skríningového testovania pred hromadným podujatím s použitím rôznych typov testov. Pre krátkosť času na realizáciu bude musieť zasadnúť aj Ligová rada extraligy."Aby sme dali všetkým zainteresovaným subjektom a klubom dostatok času na prípravu, budeme sa na Ligovej rade zaoberať návrhom posunu začiatku finále o dva dni. Všetko by sa malo vyjasniť v priebehu najbližších dní,“ dodal Miroslav Šatan.Podľa aktuálneho rozpisu na webe SZĽH sa prvé dva zápasy finálovej série odohrajú 29. a 30. apríla na zvolenskom ľade a neskôr 3. a 4. mája sa bude pokračovať v Poprade. Prípadný piaty zápas bude hostiť 6. mája opäť Zvolen. Pre porovnanie neďaleko v Česku sa hrá finálová séria medzi Třincom a Libercom na výnimku s určitým minimálnym počtom fanúšikov na tribúnach.Na doterajších zápasoch v Třinci bolo 474, resp. 424 divákov a v Liberci dvakrát rovné tri stovky. Už v pondelok v Třinci sa môže rozhodnúť o majstrovskom titule, keďže domáci aj s piatimi Slovákmi v zostave vedú v sérii 3:1 na zápasy.