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12. júna 2026

Futbalové legendy proti známym modelkám, relácia Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj – FOTO


Tagy: Šou Milujem Slovensko

Zápas, aký futbaloví fanúšikovia len tak nevidia sa však odohrá aj v obľúbenej šou Milujem Slovensko. Celý svet momentálne žije svetovými majstrovstvami vo futbale. Súboje najlepších ...



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12.6.2026 (SITA.sk) - Zápas, aký futbaloví fanúšikovia len tak nevidia sa však odohrá aj v obľúbenej šou Milujem Slovensko.


Celý svet momentálne žije svetovými majstrovstvami vo futbale. Súboje najlepších reprezentácií na planéte sledujú diváci na obrazovkách TV JOJ a JOJ Šport. Zápas, aký futbaloví fanúšikovia len tak nevidia sa však odohrá aj v obľúbenej šou Milujem Slovensko. Kapitánske tímy povedú tradične Adela Vinczeová a Matej Sajfa Cifra, pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.

V Adelinom tíme budú súťažiť hviezdy slovenského futbalu, a to Martin Škrtel, Juraj Kucka a Ján Ďurica. Diváci sa tak môžu tešiť na športovcov, ktorí počas svojej kariéry bojovali proti svetovým hviezdam na najväčších európskych štadiónoch. Teraz si však zmerajú sily v inej disciplíne a uvidíme, ako dobre poznajú Slovensko.

Pre vyváženie futbalovej zostavy budú v Sajfovom tíme súťažiť známe modelky a mediálne osobnosti - Denisa Mendrejová, Lenka Poláčková a Soňa Skoncová, ktorá je súčasne aj moderátorkou relácie TOPSTAR na JOJke. Najnovšiu epizódu Milujem Slovensko odvysiela TV JOJ už v piatok o 20:40 a sľubuje množstvo vtipných momentov, prekvapivých odpovedí aj priateľského podpichovania.


Zdroj: SITA.sk - Futbalové legendy proti známym modelkám, relácia Milujem Slovensko prinesie netradičný súboj – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Šou Milujem Slovensko
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