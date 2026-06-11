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11. júna 2026
Kino Lumière bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu
Tagy: Kino Lumiere
Od 15. júna do konca augusta sa denne premietne minimálne jeden film európskej alebo slovenskej proveniencie. Kino Lumière v Bratislave bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu. Ako ...
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11.6.2026 (SITA.sk) - Od 15. júna do konca augusta sa denne premietne minimálne jeden film európskej alebo slovenskej proveniencie.
Kino Lumière v Bratislave bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu. Ako informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová, cyklus pod názvom Leto v Lumièri za 3 eurá sa vráti k dielam z posledných rokov, ktoré získali ocenenia na prestížnych festivaloch alebo zaujali divácky. Od 15. júna do konca augusta sa denne premietne minimálne jeden film európskej alebo slovenskej proveniencie.
„V priebehu leta uvedieme viac než tridsať európskych filmov za zvýhodnenú cenu. V programe nebudú chýbať filmy pre deti a mládež i filmy sprístupnené pre ľudí so sluchovým či zrakovým znevýhodnením,“ hovorí manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová. Ako dodáva, program je zostavený prevažne z filmov populárneho projektu Asociácie slovenských filmových klubov €urópske filmy za 3 €čka, tento rok bude zároveň doplnený ďalšími titulmi.
„Dramaturgia filmov v projekte Leto v Lumièri za 3 eurá rešpektuje bohaté žánrové zastúpenie, výber titulov prináša rozmanité témy, zároveň ide o filmy rôznych krajín s dôrazom na európsku i slovenskú kinematografiu," priblížila Nôtová s tým, že spoločným menovateľom vybraných filmov v júnovom programe je ocenenie z MFF v Cannes. Cyklus otvorí komediálna dráma Najhorší človek na svete (2021) režiséra Joachima Triera.
V júni premietnu aj francúzsky film Anatómia pádu (2023) režisérky Justine Treit s nemeckou herečkou Sandoru Hüller. Tá sa na plátne Kina Lumière objaví aj v historickej dráme o „idylickom“ živote za múrmi Osvienčimu Zóna záujmu (2023) režiséra Jonathana Glazera, ktorá za výnimočné spracovanie témy holokaustu získala na MFF v Cannes Veľkú cenu poroty a má aj päť nominácií na Oscara.
Cyklus v júni uvedie tiež zatiaľ posledný film Akiho Kaurismäkiho Karaoke blues (2023), ocenený na festivale v Cannes Cenou poroty a premietne sa i satirická komédia o spoločenských rolách a opojnej sile moci Trojuholník smútku (2022) Rubena Östlunda, ocenená v Cannes Zlatou Palmou. Uvedená bude aj mysteriózna islandská balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť na najstrašnejšie prekliatie, Ada (2021) debutujúceho Valdimara Jóhannssona.
Júnový program uzavrie kriminálny komediálny muzikál Emilia Pérez (2024) francúzskeho režiséra Jacquesa Audiarda. Film mal svetovú premiéru na MFF Cannes, odkiaľ si režisér odniesol Cenu poroty a Selena Gomez, Zoe Saldaña i transgender herečka Karla Sofía Gascón spoločne získali Cenu pre najlepšiu herečku. Film má na svojom konte aj dva Oscary, päť Európskych filmových cien, štyri Zlaté glóbusy a množstvo ďalších ocenení.
Okrem toho sa Kino Lumière v júli už po tretíkrát zapojí do projektu karlovarského festivalu Šary Vary – oficiálne ozveny MFF Karlove Vary. Ako letný špeciál uvedie počas deviatich letných pondelkov reštaurované klasiky, kultové filmy aj československé klasické diela v digitálnej reštaurovanej podobe. Pokračovať bude aj nový cyklus Divadlo v kine a pod názvom Prázdniny v Lumièri bude aj tento rok prebiehať letný cyklus pre najmenších.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu © SITA Všetky práva vyhradené.
Kino Lumière v Bratislave bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu. Ako informovala tlačová tajomníčka Slovenského filmového ústavu (SFÚ) Simona Nôtová, cyklus pod názvom Leto v Lumièri za 3 eurá sa vráti k dielam z posledných rokov, ktoré získali ocenenia na prestížnych festivaloch alebo zaujali divácky. Od 15. júna do konca augusta sa denne premietne minimálne jeden film európskej alebo slovenskej proveniencie.
„V priebehu leta uvedieme viac než tridsať európskych filmov za zvýhodnenú cenu. V programe nebudú chýbať filmy pre deti a mládež i filmy sprístupnené pre ľudí so sluchovým či zrakovým znevýhodnením,“ hovorí manažérka Kina Lumière Zita Hosszúová. Ako dodáva, program je zostavený prevažne z filmov populárneho projektu Asociácie slovenských filmových klubov €urópske filmy za 3 €čka, tento rok bude zároveň doplnený ďalšími titulmi.
Filmy ocenené v Cannes
„Dramaturgia filmov v projekte Leto v Lumièri za 3 eurá rešpektuje bohaté žánrové zastúpenie, výber titulov prináša rozmanité témy, zároveň ide o filmy rôznych krajín s dôrazom na európsku i slovenskú kinematografiu," priblížila Nôtová s tým, že spoločným menovateľom vybraných filmov v júnovom programe je ocenenie z MFF v Cannes. Cyklus otvorí komediálna dráma Najhorší človek na svete (2021) režiséra Joachima Triera.
V júni premietnu aj francúzsky film Anatómia pádu (2023) režisérky Justine Treit s nemeckou herečkou Sandoru Hüller. Tá sa na plátne Kina Lumière objaví aj v historickej dráme o „idylickom“ živote za múrmi Osvienčimu Zóna záujmu (2023) režiséra Jonathana Glazera, ktorá za výnimočné spracovanie témy holokaustu získala na MFF v Cannes Veľkú cenu poroty a má aj päť nominácií na Oscara.
Cyklus v júni uvedie tiež zatiaľ posledný film Akiho Kaurismäkiho Karaoke blues (2023), ocenený na festivale v Cannes Cenou poroty a premietne sa i satirická komédia o spoločenských rolách a opojnej sile moci Trojuholník smútku (2022) Rubena Östlunda, ocenená v Cannes Zlatou Palmou. Uvedená bude aj mysteriózna islandská balada o dare materskej lásky, ktorý sa môže ľahko zmeniť na najstrašnejšie prekliatie, Ada (2021) debutujúceho Valdimara Jóhannssona.
Letný špeciál
Júnový program uzavrie kriminálny komediálny muzikál Emilia Pérez (2024) francúzskeho režiséra Jacquesa Audiarda. Film mal svetovú premiéru na MFF Cannes, odkiaľ si režisér odniesol Cenu poroty a Selena Gomez, Zoe Saldaña i transgender herečka Karla Sofía Gascón spoločne získali Cenu pre najlepšiu herečku. Film má na svojom konte aj dva Oscary, päť Európskych filmových cien, štyri Zlaté glóbusy a množstvo ďalších ocenení.
Okrem toho sa Kino Lumière v júli už po tretíkrát zapojí do projektu karlovarského festivalu Šary Vary – oficiálne ozveny MFF Karlove Vary. Ako letný špeciál uvedie počas deviatich letných pondelkov reštaurované klasiky, kultové filmy aj československé klasické diela v digitálnej reštaurovanej podobe. Pokračovať bude aj nový cyklus Divadlo v kine a pod názvom Prázdniny v Lumièri bude aj tento rok prebiehať letný cyklus pre najmenších.
Zdroj: SITA.sk - Kino Lumière bude počas leta premietať ocenené filmy za zvýhodnenú cenu © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kino Lumiere
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