Futbalovej legende možno pomohla na druhý svet nešťastná nehoda v zariadení pre seniorov

Nešťastné zranenie

Hviezda manchesterského Old Trafford

2.11.2023 (SITA.sk) - Pod smrť legendárneho anglického futbalistu Sira Bobbyho Charltona sa mohla podpísať nešťastná nehoda v domove dôchodcov. V zariadení pre seniorov bol po tom, ako mu v minulosti diagnostikovali demenciu.Majster sveta z roku 1966 odišiel na večnosť v sobotu 21. októbra vo veku 86 rokov. Posledná rozlúčka s Charltonom sa uskutoční 13. novembra. Pohrebný sprievod s rakvou povedie aj okolo štadióna Old Trafford v Manchestri.Britský web Daily Mail uvádza, že Charlton niekoľko dní pred smrťou pri tom, ako vstával zo stoličky, stratil rovnováhu a spadol, pričom narazil do parapetnej dosky a pravdepodobne tiež radiátora. Zdravotníci v zariadení pre seniorov následne skontrolovali celé telo bývalého futbalistu a nezaznamenali žiadne problémy.Neskôr sa však ukázalo, že Charlton mal výrazný opuch na chrbte, preto privolali záchrannú službu, ktorá sa rozhodla umiestniť ho do nemocnice. Röntgen odhalil zlomené rebrá, ktoré môžu spôsobiť zápal pľúc. Po piatich dňoch v nemocnici Charlton zomrel.Rodák z Ashingtonu strávil väčšinu hráčskej kariéry v Manchestri United , za ktorý hral v rokoch 1956 až 1973. V roku 1966 patril k pilierom anglického národného mužstva na ceste k zisku zlata na majstrovstvách sveta. Počas 17 rokov pôsobenia na manchesterskom Old Trafford získal tri domáce ligové tituly, FA Cup aj Európsky pohár majstrov. V drese Anglicka nastúpil v 106 zápasoch, v ktorých strelil 49 gólov.Vo februári 1958 Charlton prežil tragickú haváriu lietadla s futbalistami "Red Devils" na mníchovskom letisku a bol symbolom znovuzrodenia United, keď o desať rokov neskôr ako kapitán priviedol tento klub k premiérovému celkovému triumfu v Európskom pohári - predchodcovi Ligy majstrov.Neskôr bol milovaným riaditeľom tímu z Old Traffordu, keď v rokoch 1999 a 2008 klub dvakrát ovládol aj LM. A teraz hlavná tribúna nesie jeho meno.