Futbaloví fanúšikovia v Nemecku spojili sily a vyzývajú na bojkot svetového šampionátu v Katare

Turnaj nechcú ani sledovať

Futbal je stále viac komerčný

Tvoje majstrovstvá sú haram

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Fanúšikovia nemeckých futbalových klubov sa rozhodli spojiť sily a spoločne vyjadrili nevôľu s konaním majstrovstiev sveta v Katare, pričom odsúdili korupciu v Medzinárodnej futbalovej federácii (FIFA) a poukázali na porušovanie ľudský práv v krajine, ktorá bude hostiť svetový šampionát.Napríklad priaznivci Freiburgu počas súboja proti Unionu Berlín (4:1) za jednou z bránok rozprestreli transparent s nápisom "Bojkotujte Katar".Ďalšie veľké transparenty s pripomienkou údajnej nespravodlivosti v tejto krajine a na takmer 35-tisícov štadióne väčšina fanúšikov držala nápis s výzvou na bojkot MS.Svetový šampionát v Katare sa začne už v nedeľu 20. novembra a potrvá do 18. decembra. Na bojkot v nedeľu vyzvali aj priaznivci Mainzu počas duelu proti Frankfurtu (1:1)."Fanúšikovia sa s turnajom nestotožňujú a nechcú s ním mať nič spoločné. Nechcú ho sledovať, no tým sa to nekončí a aktívne sa pripájajú ku kritike," povedal Bernd Beyer, jeden z členov iniciatívy "Bojkot Katar 2022".Upozornil tiež na skutočnosť, že fanúšikov čiastočne zmobilizoval vývoj vo svetovom futbale, v ktorom peniaze hrajú čoraz väčšiu úlohu."Celý profesionálny futbal sa stáva stále viac komerčný. To je niečo, s čím sa nestotožňujeme. A to isté sa teraz deje v Katare. Rozhodnutie je nesprávne, pretože Katar je krajina, kde neplatia ľudské práva, kde sú migrujúci pracovníci silne vykorisťovaní, kde je zakázaná homosexualita," pokračoval.Beyer ako prívrženec Kolína nad Rýnom aj Borussie Dortmund zdôraznil, že protesty medzi fanúšikmi neorganizovala spomenutá iniciatíva, ale riadili si ich skupiny priaznivcov v kluboch.Ešte v sobotu priaznivci Herthy Berlín v súboji proti Kolínu nad Rýnom (2:0) okrem veľkého transparentu "Bojkotujte Katar" rozprestreli ďalší s nápisom: "Žiadny fanúšik Herthy nebude sledovať MS v Katare".Predtým podporovatelia berlínskeho klubu v súboji proti Bayernu Mníchov poukázali na porušovanie ľudských práv v Katare, dopad šampionátu na klimatické zmeny aj perzekúciu LGBTQ+ osôb v Katare.Stranou nezostali ani fanúšikovia ďalších klubov, ktorí rôznymi spôsobmi vyzvali na bojkot svetového šampionátu a poukázali na už spomenuté skutočnosti týkajúce sa ľudských práv či klímy.Napríklad priaznivci Augsburgu nešetrili kritikou na adresu jedného z ambasádorov MS 2022 Khalida Salmana za jeho nedávne homofóbne vyjadrenia, že byť homosexuálom v Katare je "haram", čiže zakázané.Fanúšikovia Augsburgu reagovali nápisom: "Tvoje majstrovstvá sveta sú haram!"