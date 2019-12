Futbaloví mládežníci spoznali súperov v kvalifikáciách

Na snímke Národný futbalový štadión počas kontrolného dňa 12. decembra 2018 v Bratislave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Nyon 3. decembra (TASR) - Slovensko usporiada v júli 2022 záverečný turnaj majstrovstiev Európy futbalistov do 19 rokov. Ako hostiteľ odohrá iba prvé dve kolá v novom štvorkolovom formáte kvalifikácie, ktorá potrvá od novembra 2020 do marca 2022.Slovenská devätnástka (roč. nar. 2003) sa v 5. skupine A-divízie stretne so Španielskom, domácim Francúzskom a Nórskom. Ešte predtým však čaká kvalifikácia na tímy SR 19 s roč. nar. 2001 a 2002. Najprv sa zverenci Alberta Rusnáka predstavia v 6. skupine Elite Round v spoločnosti Portugalska, Turecka a Chorvátska. Turnaj sa odohrá od 25. do 31. marca 2020 v Chorvátsku, na šampionát (19. júla - 1. augusta 2020 v Severnom Írsku) sa kvalifikujú víťazi skupín, päť najlepších tímov sa prebojuje na majstrovstvá sveta 2021 do Indonézie. "Zaujímavá skupina, s Portugalskom a Tureckom máme skúsenosť z prípravy a Chorvátov sme videli na Slovakia Cupe, takže vieme, čo nás čaká. Tešíme sa na ďalšiu výzvu, v ktorej chceme uspieť a pokračovať v našom futbalovom sne. Chceme byť úspešní, máme silu aj kvalitu," citovala Rusnáka oficiálna stránka Slovenského futbalového zväzu (SFZ).V nasledujúcom cykle nastúpi devätnástka už pod vedením Stanislava Maceka v 1. kole kvalifikácie v domácom prostredí (11. - 17. novembra 2020). V 1. skupine si zmeria sily s Talianskom, Cyprom a Kosovom, prví dvaja z každej skupiny a najlepší tretí postúpia do 2. kola, z neho postúpi sedem víťazov skupín na šampionát, ktorý sa uskutoční v Rumunsku v lete 2021.Utorňajšie žreby v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone rozhodli aj o súperoch reprezentácie do 17 rokov v Elite Round kvalifikácie ME 2020 (Estónsko, 21. mája - 6. júna). Zverenci Branislava Fodreka narazia vo 4. skupine v Škótsku na Írsko, domácich rovesníkov a Česko. Osem víťazov skupín a sedem najlepších z 2. miest (na základe tabuľky s najlepšími výsledkami proti tímom na 1. a 3. mieste) sa kvalifikuje na záverečný turnaj.Tím SR 17 v cykle 2020/2021 pod vedením Mareka Bažíka zabojuje v 3. skupine 1. kola kvalifikácie proti Írsku, Severnému Írsku a Estónsku. Hrá sa 21. až 27. októbra budúceho roka v Írsku. Prví dvaja z každej skupiny a štyria najlepší z 3. miest postúpia do fázy Elite Round, tá sa koná na jar 2021. Záverečný turnaj je na programe v máji 2021 na Cypre za účasti 16 mužstiev.