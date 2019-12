V budúcej sezóne sa v Berne vráti na na mapu štadión Wankdorf

Hráč Bernu Raul Bobadilla strieľa gól brankárovi Udinese Željkovi Brkićovi v zápase 4. kola skupinovej fázy futbalovej Európskej ligy UEFA v A-skupine Udinese Calcio - Young Boys Bern vo štvrtok 8. novembra 2012. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bern 3. decembra (TASR) - Futbalový štadión Stade de Suiss v Berne sa od novej sezóny vráti k svojmu pôvodnému názvu Wankdorf Stadium. Uviedol to domáci tím Young Boys. Stánok sa preslávil finálovým zápasom na MS 1954. Reprezentácia Západného Nemecka vtedy zdolala favorizované Maďarsko 3:2 a získala historicky prvý titul. Zápas vošiel do dejín ako "bernský zázrak."Štadión v roku 2008 pred domácimi ME prešiel rozsiahlou rekonštrukciou vrátane zmeny názvu. Informáciu priniesla agentúra DPA.