Futbalový pohár Južnej Ameriky 2020 usporiadajú Argentína a Kolumbia

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rio de Janeiro 9. apríla (TASR) - Futbalové majstrovstvá Južnej Ameriky usporiadajú v roku 2020 spoločne Argentína a Kolumbia. Turnaj sa bude hrať v novom formáte.Organizátorov Copa America 2020 potvrdila v utorok Juhoamerická futbalová konfederácia (CONMEBOL) na mítingu v Riu de Janeiro, kde sa 7. júla uskutoční finále tohtoročného šampionátu.Na Copa America 2020 bude štartovať dokopy desať juhoamerických tímov plus dvaja hostia, rovnako ako v tohtoročnom vydaní. Novinkou je, že tímy budú rozdelené do dvoch skupín po šesť podľa geografickej polohy. Kolumbia bude hrať v severnej skupine s Brazíliou, Ekvádorom, Venezuelou, Peru a jedným hosťom, Argentína sa v južnej skupine predstaví proti Čile, Paraguaju, Bolívii, Uruguaju a druhým hosťujúcim tímom. Do štvrťfinále postúpia štyria najlepší z každej skupiny. V novom formáte sa uskutoční 38 zápasov, o 12 viac ako v súčasnom.Tento rok hostí Copa America Brazília, začiatok turnaja je 14. júna, hosťami sú Japonsko a Katar. Po roku 2020 sa juhoamerický šampionát uskutoční každé štyri roky.