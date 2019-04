Vojnov sa nemôže do NHL vrátiť ani v budúcej sezóne

Vjačeslav Vojnov Foto: nhl.com Foto: nhl.com

New York 9. apríla (TASR) - Ruský hokejista Vjačeslav Vojnov sa do NHL nemôže vrátiť ani v sezóne 2019/2020. Vedenie zámorskej profiligy ho suspendovalo pre domáce násilie aj na budúci ročník.Trest pre 29-ročného obrancu potvrdil v utorok podľa agentúry AP komisár NHL Gary Bettman. Vojnov sa do NHL môže vrátiť najskôr 1. júla 2020 v prípade, že preukáže dobré správanie.Vojnova supendovala NHL už v októbri 2014 po tom, ako fyzicky napadol svoju manželku. Prišiel vtedy o zmluvu s Los Angeles Kings, aj účasť na Svetovom pohári a súd ho odsúdil na 90 dní väzenia. Po odchode zo zámoria pôsobil Vojnov v KHL v drese Petrohradu.