Futbalový SLOVNAFT CUP: Takto vyzerá žreb 4. kola

Dvojice 4. kola Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2018/19:



1. FC Tatran Prešov – TJ Tatran Krásno nad Kysucou/MŠK Žilina

ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske – MFK Zemplín Michalovce

MFK Rusovce/MFK Skalica – MFK Ružomberok

TJ Tatran Chlebnice/FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – ŠKF iClinic Sereď

Partizán Bardejov – FK Slovan Most pri Bratislave/FC Spartak Trnava

MFK Zvolen – FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble

FC Košice – FK Dubnica nad Váhom

FK 09 Bacúch – ŠK ODEVA Lipany

FTC Fiľakovo – MFK Tatran Liptovský Mikuláš

MFK Vranov nad Topľou – TJ KOVO Beluša/FC DAC 1904 Dunajská Streda

TJ Iskra Horné Orešany – FK Senica

FC Lokomotíva Košice – TJ Družstevník Liptovská Štiavnica/AS Trenčín

OFK Malženice – FK Železiarne Podbrezová

ŠK FC Vydrany – FC Nitra

MŠK Považská Bystrica – FC ŠTK Fluminense Šamorín

TJ Mladosť Kalša – FK Poprad

Bratislava 12. septembra (TASR) - Úradujúci majster SR FC Spartak Trnava narazí v prípade postupu cez 3. kolo 50. ročníka Slovenského pohára – Slovnaft Cupu 2018/19 na Partizán Bardejov. V stredu o tom rozhodol žreb dvojíc 4. kola súťaže v sídle Slovenského futbalového zväzu.Trnava však najprv musí prekonať prekážku v podobe súpera v treťom kole FK Slovan Most pri Bratislave. Ďalší fortunaligový zástupca MFK Zemplín Michalovce sa predstaví v 4. kole na ihrisku ŠK Slovan Šimonovany-Partizánske, MFK Ružomberok narazí na úspešnejšieho z dvojice MFK Rusovce/MFK Skalica, FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble sa predstaví vo Zvolene. Ak Žilina postúpi cez TJ Tatran Krásno nad Kysucou, v 4. kole ju čaká 1. FC Tatran Prešov. DAC 1904 Dunajská Streda sa v prípade postupu cez TJ KOVO Beluša predstaví na pôde MFK Vranov nad Topľou a AS Trenčín musí zdolať TJ Družstevník Liptovská Štiavnica, aby vyzval FC Lokomotíva Košice.V rámci 4. kola už neplatí územné rozdelenie východ – západ a účastníci FL sú nasadení. Na domácom trávniku sa vždy predstaví klub z nižšej súťaže. Hrací termín je 10. október. V 5. kole (osemfinále) sa už hrá bez územného rozdelenia a nasadenia. Jednozápasové štvrťfinále je naplánované na marec 2019, semifinále je dvojkolové, finále je na programe 1. mája 2019 v Bratislave.Víťaz Slovenského pohára sa stane držiteľom putovného pohára, okrem toho získa do trvalého vlastníctva pohár venovaný SFZ a vypísanú finančnú odmenu, zároveň má právo reprezentovať Slovensko v Európskej lige UEFA 2019/20.V súťaži už chýba obhajca trofeje Slovan Bratislava, ktorý vypadol v 2. kole, keď Športovo-technická komisia SFZ skontumovala výsledok zápasu s TJ ISKRA Hornými Orešanmi (pôvodne 2:0 pre Slovan) na 3:0 v prospech domáceho tímu. Dôvodom bol neoprávnený štart Marina Ljubičiča, ktorý v tomto ročníku Slovnaft Cup-u už nastúpil za DAC Dunajská Streda v rovnakej fáze Slovnaft Cupu na pôde MŠK Púchov (5:2).