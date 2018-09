Futbalista Juventusu Turín Sami Khedira. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím 12. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Sami Khedira predĺžil zmluvu s Juventusom Turín do roku 2021.Tridsaťjedenročný stredopoliar prišiel do talianskeho klubu v roku 2015 z Realu Madrid a podpísal štvorročný kontrakt v hodnote štyri milióny eur na sezónu. Teraz zmluvu predĺžil o ďalšie dva roky, no klub nezverejnil finančné podmienky.napísal Khedira na twitter.Majster sveta z roku 2014 získal s Juventusom v troch uplynulých sezónach trikrát ligový titul i národný pohár. Dokopy nastúpil na 80 zápasov Serie A a strelil 20 gólov. Informovala agentúra dpa.