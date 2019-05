Futbalový súboj hviezd: tím Mateja Tótha si zmeral sily s tímom Adama Žampu na novom modernom ihrisku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

"Na Slovensku máme veľa talentovaných detí, ktoré majú potenciál stať sa športovými hviezdami. Okrem talentu a poctivého tréningu je však dôležité, aby mali na športovanie vytvorené dobré podmienky. Preto sa teším, že som dnes mohol byť na otvorení nového moderného ihriska vo Svite, ktoré postavila Nadácia Slovenskej sporiteľne," povedal olympijský víťaz Matej Tóth. Ten sa dnes zhostil úlohy futbalového trénera a s mladými nadšencami sa podelil aj o svoje cenné skúsenosti."Veríme, že v modernej krajine by mali mať ľudia priestor na to, aby mali kde aktívne športovať a tráviť voľný čas. Preto sa Slovenská sporiteľňa spolu so svojou nadáciou dlhodobo venujú podpore športu vo všetkých regiónoch na Slovensku. Dokopy sme už postavili tridsať ihrísk v celkovej hodnote 1,5 milióna eur. Teším sa, že nové ihrisko pribudlo aj vo Svite a mladí talentovaní futbalisti nám na ňom predviedli, že majú na to byť raz úspešnými športovcami," povedal Peter Krutil, člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.Každé z 30 ihrísk je umiestnené v blízkosti školy a slúži predovšetkým žiakom. Mimo vyučovacích hodín sú však celoročne sprístupnené všetkým okolitým komunitám. Športovať teda môžu všetky deti, mládež a celé rodiny žijúce v danej oblasti. Ihrisko je možné využiť na kolektívne športy, akými sú hokejbal, malý futbal, volejbal či hádzaná. Hracia plocha má rozlohu 600 m2, čo je dostatočný priestor pre väčšinu bežných športov rozvíjaných v slovenských podmienkach. Nadácia Slovenskej sporiteľne financuje výstavbu multifunkčných ihrísk po celom Slovensku už od roku 2010. Doteraz investovala do 30 ihrísk približne 1,5 milióna eur.Ihrisko slávnostne otvorili primátorka Svitu Dáša Vojsovičová a člen správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne Peter Krutil. Na pomoc si zavolali aj dva futbalové tímy pod vedením športových hviezd."Pre Svit je cťou a prínosom, že jedno z ihrísk venovaných Nadáciou Slovenskej sporiteľne bolo zrealizované aj v našom meste. Využívať ho budú nielen športové mládežnícke kluby, ale aj deti a mládež škôl v meste. A verím, že bude motivovať mladých Sviťanov k tomu, aby trávili viac času pohybom a športom,” povedala Dáša Vojsovičová, primátorka Svitu.Inzercia