Prezidentskú kandidatúru ohlásil starosta New Yorku Bill de Blasio

Na archívnej snímke starosta New Yorku Bill de Blasio. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 16. mája (TASR) - Starosta New Yorku Bill de Blasio vo štvrtok oficiálne vstúpil do súboja o prezidentskú nomináciu Demokratickej strany pre voľby v roku 2020. Informovala o tom agentúra AP.Svoju kandidatúru tak ohlásilo už 23 demokratických uchádzačov, medzi ktorými je rekordný počet žien a zástupcov menšín. V prieskumoch sa umiestňujú na popredných priečkach Joe Biden, Bernie Sanders, Kamala Harrisová, Elizabeth Warrenová a Cory Booker.Podľa mnohých má najlepšie predpoklady poraziť súčasného republikánskeho šéfa Bieleho domu Joe Biden, ktorý bol v rokoch 2009-17 viceprezidentom Baracka Obamu.Bill de Blasio je starostom New Yorku od januára 2014, predtým pôsobil ako tamojší mestský ombudsman. Magistrát najväčšieho mesta USA prevzal po dvoch desaťročiach vlády republikánskych starostov Rudyho Giulianiho a Michaela Bloomberga a pred dvoma rokmi svoj post obhájil vo voľbách.Liberálne orientovaný De Blasio svoju kandidatúru ohlásil prostredníctvom videa, ktoré vo štvrtok zverejnil jeho volebný štáb. V priebehu týždňa absolvuje prvé zhromaždenia na podporu svojej kandidatúry v štátoch Iowa a Južná Karolína.Vo svojom videoposolstve povedal, že chce v prvom rade brániť záujmy pracujúcich Američanov a postaviť sa súčasnému republikánskemu prezidentovi Donaldovi Trumpovi.zdôraznil 58-ročný de Blasio podľa novín The New York Times.