Futbalový svet prišiel o svoju legendu, zomrel argentínsky virtuóz Diego Maradona

Diego Maradona

zabával fanúšikov po celom svete viac ako dve dekády spôsobom jemu vlastným, obrancov súperov dostával do nepríliš príjemných situácií. Rodák z Lanúsu začínal so seniorským futbalom v tíme Argentinos Juniors, cez Bocu Juniors potom smerovali jeho kroky do Európy.Najprv hral dve sezóny za FC Barcelona , potom však prestúpil do talianskeho SSC Neapol, pod Vezuvom strávil sedem rokov. Nasledovala zastávka v FC Sevilla a návrat do vlasti, kde hral za Newell's Old Boys a napokon opäť za Bocu Juniors.Ešte počas hráčskej kariéry sa začal venovať aj trénerstvu, väčšinou však šlo len o krátkodobé zastávky v jednotlivých kluboch.Začínal v Argentíne v tíme Textil Mandiyú, pokračoval v Racing Clube a od novembra 2008 do júla 2010 viedol dokonca reprezentáciu Argentíny.Dvakrát potom zavítal do Spojených arabských emirátov (Al-Wasl a Fujairah), necelý rok strávil aj v Mexiku (Dorados) a napokon skončil v tíme Gimnasia de La Plata.Diego Maradona je či bol držiteľom mnohých rekordov a individuálnych ocenení. Za Argentínu odohral v rokoch 1977 - 1994 spolu 91 duelov a strelil v nich 34 gólov.Sprevádzali ho tiež mnohé mimofutbalové kontroverzie. Bol závislý na alkohole aj kokaíne, absolvoval v tomto smere množstvo liečení.Blízko smrti bol už v rokoch 2000 a 2004, vtedy mal problémy so srdcom. Sám raz dokonca povedal, že najväčším súperom v jeho živote bol práve kokaín.