Holandský cyklista Jakobsen po hororovom páde, umelom spánku a operáciách opäť vysadol na bicykel

Transplantovaná kosť

Vinník spoznal trest

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Piaty august 2020 bude v životopise cyklistu Fabia Jakobsena uvedený ako dátum, keď sa akoby po druhý raz narodil. Krkolomný pád vo veľkej rýchlosti v šprintérskom závere 1. etapy pretekov Okolo Poľska v Katoviciach spôsobil, že ho s poraneniami hlavy a hrudníka aj otrasom mozgu a v umelom spánku previezli do nemocnice.Tam absolvoval päťhodinovú operáciu a neskôr bol ešte dlhý čas napojený na prístroje. S výnimkou jedného prišiel o všetky zuby a jeho tvár vyzerala akoby ho niekto dopichal nožom. Mal na nej dovedna 130 stehov, čiastočne prišiel o hlas...Jakobsen je už dávno z najhoršieho vonku. V októbri absolvoval ďalší dôležitý operačný zákrok. Počas neho mu vyoperovali časť panvy a vystužili ňou doráňanú čeľusť. A potom mu mohli vybrať stehy."Štyri týždne po rekonštrukcii hornej a dolnej čeľuste nastal čas na odstránenie stehov z tváre. Proces môjho liečenia pokračuje dobre. Transplantovaná kosť musí ešte ďalšie štyri mesiace rásť a spevňovať sa. O pár týždňov by mal byť môj panvový hrebeň zahojený a silný ako predtým. Potom môžem opäť pomaly začať trénovať na bicykli," napísal Jakobsen začiatkom novembra na Instagrame.Prešli ďalšie tri týždne a 24-ročný Holanďan v službách tímu Deceuninck - Quick-Step opäť vysadol na bicykel, aby si aspoň zľahka zatrénoval."Späť na bicykli! Mám za sebou náročnú púť. Chcem sa poďakovať všetkým medicínskym špecialistom, ktorí mi pomohli na tejto ceste. Teším sa na ďalšiu operáciu v januári. Dovtedy budem zľahka trénovať," najnovšie vyhlásil Jakobsen.Holandský šprintér je držiteľ 18 víťazstiev v profipelotóne. Piate v poradí sa zrodilo pred viac než dvoma rokmi v Galante v záverečnej etape pretekov Okolo Slovenska 2018.Jeho krajan Dylan Groenewegen medzitým spoznal trest za svoju bezohľadnú jazdu, ktorou takmer pripravil o život Jakobsena. Dvadsaťsedemročný jazdec tímu Jumbo-Visma nesmie súťažiť do 7. mája 2021. Rozhodol o tom disciplinárny panel Medzinárodnej cyklistickej únie (UCI).Vo svojom zdôvodnení 9-mesačného trestu uviedol, že Groenewegen uznal svoju vinu v tom, že sa odchýlil od priamej línie a tým porušil pravidlá šprintu vo väčšej skupine jazdcov.