Futbalový tréner Švédska Andersson predĺžil zmluvu do roku 2022

Štokholm 29. augusta (TASR) - Tréner Janne Andersson predĺžil kontrakt so švédskou futbalovou reprezentáciou do roku 2022.Päťdesiatpäťročný kormidelník vedie "tri korunky" od roku 2016 a na uplynulých MS v Rusku priviedol svojich zverencov do štvrťfinále, kde vypadli po prehre s Anglickom 0:2.