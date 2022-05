Futsalisti CopyLeaders vyzvú v bitke o finále šampióna z Lučenca (video)

4.5.2022 - Futsalisti CopyLeaders Prievidza po dvoch výborných výkonoch postúpili do semifinále play-off, keď dokázali dvakrát zdolať FutsalTeam Levice. Na ceste do finále sa im postaví šampión z posledných rokov Lučenec.Prievidžania svoj postupový mečbal premenili na palubovke Levíc. Jednogólový náskok si vytvorili už v prvom polčase. Vedenie zvýšili v druhom dejstve Petrušičom, čo prinútilo Levice k hre bez brankára. Hostí držal nad vodou skvelý brankár Hodžič, a Hornonitrania dvoma gólmi rozhodli o svojom víťazstve 5:1 a postupe do semifinále play-off.„Bol to ťažký zápas, psychicky aj fyzicky, vedeli sme čo nám výhra prinesie. Dali sme góly v správny čas a tým sme odolali tlaku domácich, ktorým sa nás podarilo trocha zavrieť. Tešíme sa z výhry, ale teraz nie je čas na oslavy. Už v piatok nás čaká prvý semifinálový zápas v Lučenci, na ktorý sa chceme zodpovedne pripraviť," uviedol tréner CopyLeaders Prievidza Marin Jukič.„Postup do semifinále je odmenou našej práce, ktorú sme tento rok v klube odviedli. Je to krásny pocit, máme radosť, ale nie je veľa času. Musíme sa kvalitne pripraviť na zápasy s Lučencom, majstrom Slovenska a víťazom základnej časti. Veríme si, zabojujeme o finále," doplnil manažér klubu Tomáš Nagy. Semifinálová séria štartuje v piatok 6. mája 2022 o 19.00 hod. v športovej hale v Lučenci. Odveta je na programe 10. mája o 18.00 hod. v športovej hale v Prievidzi.