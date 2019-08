Futsalisti Pineroly odleteli na Cyprus s postupovými ambíciami

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Bratislava 26. augusta (TASR) - Futsalisti slovenského majstra Pinerola Bratislava budú od utorka do piatka (27.-30. augusta) bojovať v predkole Ligy majstrov 2019/20 na Cypre o jedinú postupovú miestenku do hlavnej fázy. V D-skupine sa im postupne postaví do cesty islandský majster Vaengir Júpiters, turecký šampión Gazi Üniversitesi a cyperský spolufavorit Omonia Nikózia.Bratislavský klub musel pre nízky koeficient začať prestížnu súťaž už v predkole. V ňom bude bojovať o postup do hlavného kola spolu 34 klubov rozdelených do siedmich štvorčlenných a dvoch trojčlenných skupín. Do hlavného kola si postup zaistia iba deviati víťazi skupín. Ako v rozhovore pre TASR uviedol tréner Pineroly Ladislav Mikita, jediným cieľom Bratislavčanov je pobiť sa o postup.povedal pred odletom do dejiska turnaja Mikita.Na Cypre už v minulosti hrali slovenskí šampióni Slov-matic FOFO Bratislava a RCS Košice, Košičanom sa postúpiť nepodarilo. Podľa Mikitu budú všetky zápasy náročné najmä po psychickej stránke. A to od zradného úvodného, kde bude okrem výsledku dôležitý aj výkon mužstva, až po kľúčový súboj s Omoniou.dodal.Ak Pinerola dokáže postúpiť, v hlavnom kole sa stretne s chorvátskym Novo Vrijeme Makarska, ktorý bude organizátorom 6. skupiny B-vetvy tejto fáze súťaže. Pridajú sa k nim víťazi predkola v I-skupine, kde budú hrať Leo Futsal Club (Arm.), Futsal Gentofte (Dán.), KMF Titograd (ČH, organizátor), resp. B-skupine s účasťou Lokomotivu Daugavpils (Lot.), Škupi 1927 (Sev.Mac., organizátor), Cardiff University (Wal.) a Encamp (And.).