MS v džude: Tituly pre Marujamu a Abeovú, Poliak skončil v 2. kole

Na archívnej snímke Matej Poliak. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Majstrovstvá sveta v Tokiu - výsledky:



Muži - do 66 kg, finále: Džoširo Marujama (Jap.) - Lim-hwan Kim (Kór. rep.) na ippon



O 3. miesto: Denis Vieru (Mold.) - Baschuu Jondonperenlej (Mong.) na ippon, Hifumi Abe (Jap.) - Manuel Lombardo (Tal.) na ippon



2. kolo: Matteo Medves (Tal.) - Matej POLIAK (SR) na ippon



Ženy - do 52 kg, finále: Uta Abeová (Jap.) - Natalia Kuziutinová (Rus.) na ippon



O 3. miesto: Ai Šišimeová (Jap.) - Amandine Buchardová (Fr.) na ippon, Majlinda Kelmendiová (Kosovo) - Joana Ramosová (Portug.) na technický ippon (0:0 na techniky, 1:3 na varovania)

Tokio 26. augusta (TASR) - Japonský džudista Džoširo Marujama získal titul majstra sveta na domácom šampionáte v Tokiu v kategórii do 66 kg. Vo finále si poradil s reprezentantom Kórejskej republiky Lim-hwan Kimom, keď v priebehu duelu už mal na svojom konte wazaari a 29 sekúnd pred koncom získal aj ippon. Bronz vybojovali Moldavec Denis Vieru a neúspešný obhajca titulu Hifumu Abe z Japonska.Slovenský reprezentant Matej Poliak skončil v 2. kole. V prvom mal voľný žreb, v druhom narazil na strieborného z majstrovstiev Európy 2018 Taliana Mattea Medvesa, ktorému podľahol na ippon. Talian v ďalšom súboji zdolal reprezentanta Bosny a Hercegoviny Petara Zadra, no v 4. kole nestačil na domáceho Abeho a neumožnil tak Slovákovi zabojovať v opravnom pavúku.Suverénnym spôsobom získala titul majsterky sveta v kategórii do 52 kg Uta Abeová. Vo finále hodila ruskú súperku Nataliu Kuziutinovú na ippon už po 30 sekundách. Vo veku iba 19 rokov tak má na svojom konte už dva triumfy z MS a dokázala na rozdiel od svojho brata Hifumiho titul obhájiť. Tretiu priečku obsadili Majlinda Kelmendiová z Kosova a ďalšia Japonka Ai Šišimeová.