Fyzicky útočila na viacerých mužov na zastávkach MHD a potom napadla aj policajta, žena v atakoch plánuje pokračovať

26.10.2023 (SITA.sk) - Agresívna žena v Bratislave napadla mestského policajta, predtým útočila na viacerých mužov. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, začiatkom mesiaca privolali hliadku na čerpaciu stanicu na Bratskej ulici, kde sa 35-ročná žena dopustila útoku na verejného činiteľa – mestského policajta.Žena sa policajtovi najprv vyhrážala zabitím, následne ho päsťou udrela do tváre. Hliadka ženu zadržala a umiestnila ju v cele policajného zaistenia. Následne zistili, že sa dopustila viacerých podobných skutkov, pričom objektom útokov boli vždy muži.Predchádzajúce útoky sa odohrali na zastávkach MHD a žena v nich podľa vlastných slov plánuje pokračovať. Policajti navyše zistili, že na ňu bol vydaný príkaz na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody, preto ju eskortovali do ústavu na výkon trestu odňatia slobody.