Vyberie sa Slovensko smerom do minulosti? Právnemu štátu podľa TIS hrozí na čele s Ficom fatálna rana

Podmaňovanie Špeciálnej prokuratúry

Členovia vlády vzbudzujú obavy

26.10.2023 (SITA.sk) - Smer-SD svoje plány pre oblasť právneho štátu pred voľbami nezverejnil a sekcia právny štát na webe strany je prázdna aj mesiac po voľbách. Upozornila na to organizácia Transparency International Slovensko (TIS) , ktorá chce pozorne sledovať kroky nového kabinetu. Kľúčové bude programové vyhlásenie vlády.O boji proti korupcii a ochrane právneho štátu sa podľa TIS bude dať len ťažko hovoriť v prípade nedotiahnutia vyšetrovaní káuz a čistiek v polícii.„Ak sa nová vláda pustí do podmaňovania Špeciálnej prokuratúry, Súdnej rady, Národnej kriminálnej agentúry, Slovensko sa opäť vyberie smerom do minulosti. Rovnako to platí v prípade ďalších demokratických inštitúcií štátu, vrátane možných snáh o ovládnutie RTVS, rušenie Úradu pre verejné obstarávanie či Úradu na ochranu oznamovateľov,“ poukázala organizácia.Dodala, že po predchádzajúcich vládach nám v oblasti korupcie stále zostalo množstvo legislatívnych restov.„Takmer nikam sme nepokročili v oblasti transparentnosti prokuratúry, vrátane precíznejšej špecifikácie neslávne známeho paragrafu 363, s nezávislosťou policajnej inšpekcie či reguláciou lobingu. Nevyriešené zostávajú neúčinné politiky v oblasti preukazovania pôvodu majetku, hmotnej zodpovednosti verejných funkcionárov či kontroly ich majetkov a podrobnejších majetkových priznaní,“ vymenovala TIS.Mimovládna organizácia zároveň upozornila, že viaceré mená členov vlády vzbudzujú obavy, no faktom zostáva, že kabinet vzniká na pôdoryse výsledkov férových a demokratických volieb.Ani rešpektovanie tohto faktu však neznamená, že by verejnosť mala rezignovať na nároky na odbornosť, morálny profil, politickú kultúru či manažérske schopnosti ministrov. „Ak demokratické inštitúcie ovládnu prevažne profesionálne a morálne neduživí politickí nominanti, pre právny štát to môže znamenať fatálnu ranu,“ uviedla Transparency.Na záver dôraznila, že kroky novej vlády bude sledovať a naďalej bude obhajovať verejný záujem. „Parafrázou na slová klasika, my nikam neodchádzame, buďte pokojní, páni politici,“ dodala TIS.