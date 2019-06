G. Conte dúfa, že Taliansko sa disciplinárnemu konaniu vyhne

Na archívnej snímke taliansky premiér Giuseppe Conte. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 21. júna (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte je odhodlaný zabrániť disciplinárnemu konaniu, ktoré Taliansku hrozí v dôsledku rastúceho dlhu. Zároveň však priznal, že situácia je veľmi zložitá.povedal Conte novinárom v piatok, druhý deň samitu Európskej únie.dodal.V liste, ktorý poslal predstaviteľom členských štátov EÚ ešte pred začatím samitu, Conte uviedol, že rozpočtový deficit Talianska bude tento rok nižší, než prognózuje Európska komisia, zároveň ale mierne vyšší, než k akému sa Rím zaviazal v decembri v rámci dohody s Bruselom. Vďaka nej sa Taliansko vtedy tesne vyhlo disciplinárnemu konaniu.Zároveň nie je jasné ani to, ako mieni Taliansko riešiť situáciu v budúcom roku, keď sa očakáva rozpočtový deficit aj verejný dlh na ešte vyššej úrovni než v tomto roku. Dôvodom sú štedré výdavkové plány euroskeptickej talianskej vlády.Podľa talianskeho denníka Corriere della Sera podpredseda vlády Matteo Salvini pohrozil odchodom z vlády, ak nebude môcť uskutočniť plán znižovania daní. Predpokladané škrty by pritom mali dosiahnuť minimálne 10 miliárd eur. Conte uviedol, že počas piatka by mal o situácii v Taliansku rokovať s predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom, o podrobnostiach, týkajúcich sa talianskych financií, by sa však diskutovať nemalo.Nie je isté, či Taliansko dokáže takzvanej procedúre nadmerného deficitu zabrániť, keďže jej spustenie oprávňujú údaje za rok 2018 a prognózy EÚ na tento rok. K začatiu procedúry by mohlo dôjsť začiatkom júla, pričom Taliansku hrozí vysoká pokuta a dlhotrvajúci monitoring.