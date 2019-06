Sopko: Na školách by mali pôsobiť ľudia, ktorí majú chuť meniť veci

Na archívnej snímke Miroslav Sopko. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 21. júna (TASR) - Na školách by mali pôsobiť ľudia, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu, skúsení riaditelia by mali svoje poznatky z praxe odovzdávať ďalej napríklad v exekutíve. Tvrdí to poslanec Národnej rady (NR) SR Miroslav Sopko (OĽaNO). Povedal to na piatkovej tlačovej konferencii v súvislosti s predkladanou novelou zákona o štátnej správe a školskej samospráve. Návrh by mal obmedziť počet funkčných období riaditeľov škôl.Sopko povedal, že zmenou zákona chcú docieliť, aby na školách pôsobili ľudia, ktorí majú chuť meniť veci k lepšiemu.skonštatoval v súvislosti s možnosťou neobmedzeného počtu období vo funkcii riaditeľov. Funkciu riaditeľa považuje za náročnú, pretože je podľa neho zahltená byrokraciou, ale aj častými zmenami legislatívy.Návrhom má podľa jeho slov zabrániťsa jednej osoby vo funkcii. Zdôraznil, že tak chcú docieliť, aby sa kvalitní školskí manažéri mohli realizovať aj vo vedení ďalších škôl či v exekutíve na rôznych úrovniach.skonštatoval s tým, že aj títo ľudia by sa mali profesijne posúvať a pomáhať ku komplexnému zlepšeniu školstva.Novelu zákona predložili poslanci z klubu OĽaNO na júnovú schôdzu parlamentu. Novelou navrhujú dve zmeny. Prvou je obmedzenie počtu po sebe nadväzujúcich funkčných období riaditeľa tej istej školy na tri. Druhá zmena predpokladá, že na zvolenie do funkcie po tretí raz bude kandidát potrebovať trojpätinovú väčšinu hlasov výberovej komisie, ktorou je rada školy.