G.Conte sa po politickej kríze stal opäť premiérom svojej druhej vlády

Na snímke uprostred taliansky premiér Giuseppe Conte prijíma gratulácie od senátorov po tom, ako Senát vyslovil dôveru jeho novej vláde večer v utorok 10. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 10. septembra (TASR) - Nová vláda talianskeho premiéra Giuseppeho Conteho (55) po vyslovení dôvery v oboch komorách parlamentu a po mesiac trvajúcej vládnej kríze, začala oficiálne svoju činnosť. Druhá Conteho vláda má 21 ministrov, z toho je sedem žien.Pri tejto príležitosti TASR ponúka profil právnika a advokáta Giuseppeho Conteho.Narodil sa 8. augusta 1964 v obci Volturara Appula v provincii Foggia do rodiny obecného tajomníka a učiteľky. Detstvo prežil v obciach Candela a San Giovanni Rotondo, kam sa rodina presťahovala z pracovných dôvodov otca. Stredoškolské štúdium ukončil v klasickom lýceu Pietra Giannoneho v obci San Marco in Lamis v Apúlii.Právo odišiel študovať do Ríma na Univerzitu La Sapienza. V roku 1988 ukončil štúdiá, obhájil záverečnú prácu a stal sa asistentom. Krátko na to sa začal venovať advokácii. Od roku 1992 bol zapísaný v advokátskej komore, od roku 2002 ako advokát na kasačnom súde. Po získaní štipendia pôsobil v rokoch 1992-1993 v Národnej rade pre výskum v Ríme.V rokoch 1996-1998 prednášal ako profesor na dvoch univerzitách v Ríme. Na ďalších pracoval ako profesor do roku 2000. Vďaka svojim univerzitným aktivitám sa stal riadnym profesorom súkromného práva na jednej z najstarších a najprestížnejších talianskych univerzít — Univerzite vo Florencii (Universita degli Studi di Firenze, založená bola v roku 1321) a v roku 2006 pomocným profesorom na Slobodnej medzinárodnej univerzite sociálnych štúdií (Univerzita LUISS) v Ríme.K svetu politiky sa priblížil v roku 2013, keď ho kontaktovali predstavitelia Hnutia piatich hviezd (M5S). Hnutie založené Beppem Grillom a Gianrobertom Casaleggiom ho požiadalo, aby sa stal členom Štátnej rady pre administratívnu spravodlivosť, pomocného orgánu vlády.V spojitosti s blížiacimi sa voľbami v marci 2018 Luigi di Maio z M5S nominoval Conteho za ministra verejnej správy. Predstavitelia M5S a Ligy Severu sa nevedeli zhodnúť na premiérovi. Taliansky prezident Sergio Mattarella po niekoľkodňových úvahách a konzultáciách poveril 23. mája Conteho, aby zostavil vládu. Tento pokus nevyšiel. Avšak 31. mája sa predstavitelia M5S a Ligy napokon dohodli na zložení kabinetu a Conteho navrhli za premiéra, čo prezident Mattarella akceptoval. Prvá Conteho vláda si v domácej i zahraničných médiách vyslúžila prívlastok "populistická".Conte podal 20. augusta 2019 do rúk prezidenta Mattarella demisiu po rozprave o vládnej kríze v Senáte. V rozprave obvinil ministra vnútra a predsedu strany Liga Severu Mattea Salviniho z nezodpovedného a sebeckého správania za to, že vyvolal vládnu krízu.O päť dní sa M5S a Demokratická strana (PD) dohodli na vytvorení koaličnej vlády a zabránili tak vypísaniu predčasných volieb. Líder M5S Luigi Di Maio požiadal prezidenta Mattarellu, aby zostavením vlády poveril opäť Conteho.Giuseppe Conte sníval o kariére profesionálneho futbalistu, ale operácia kolena (meniskus) mu prekazila túto túžbu.Z prvého manželstva s Valentinou Ficovou má syna Niccola Contiho. V súčasnosti je zasnúbený s Oliviou Paladinovou.