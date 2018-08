G. Conte: Vláda pracuje na pokute pre prevádzkovateľa mosta v Janove

Pohľad na zrútený diaľničný most Morando v Janove 15. augusta 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Miláno 21. augusta (TASR) - Talianska vláda pracuje na pokute pre spoločnosť Atlantia v súvislosti so zrútením mosta v Janove. Uviedol to taliansky premiér Giuseppe Conte pre denník Il Corriere della Sera. Zároveň skritizoval výšku sumy, ktorú Atlantia ponúka pre poškodených.Divízia spoločnosti Atlantia, ktorou je Autostrade per l'Italia, je prevádzkovateľom diaľnice, do ktorej patrí aj zrútený most. Jeho pád 14. augusta si vyžiadal 43 obetí. Vedenie firmy zodpovednosť za nešťastie odmietlo, talianska vláda ale už začala realizovať kroky smerujúce k odobratiu koncesie.Conte zároveň dodal, že 500 miliónov eur, ktoré firma Atlantia ponúkla na pomoc poškodeným, je nízka suma a firma by ju mohla zvýšiť na 4-násobok či 5-násobok. Na otázku, či vláda plánuje znárodniť diaľnice, ktoré v súčasnosti prevádzkujú súkromné firmy, Conte uviedol, že vláda skúma všetky riešenia s cieľom vybrať to, ktoré bude pre verejný záujem najlepšie.